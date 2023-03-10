Кардіолог назвала 10 причин болю в грудях: коли це серце, а коли - інша хвороба
Біль в грудях може сигналізувати про проблеми з серцем, а може вказувати й на інші проблеми з організмом. У будь-якому разі такий симптом ігнорувати не варто, думаючи, що саме минеться.
Про топ-10 причин болю в грудях розповіла в Instagram кардіолог Наталія Іванюк.
Коли біль в грудях - це серце
- Аневризма аорти
Біль в зоні серця, живота (аневризма черевного відділу), спині, іноді іррадіює в ліву руку. Може супроводжуватися тахікардією, задишкою, зниженням/підвищенням пульсу. Аневризма розвивається поступово і може призвести до розриву аорти, це дуже небезпечно! Тому не ігноруйте симптоми та не забувайте про планові перевірки!
- Міокардит
Пекучий, стискаючий біль за грудиною або під лівою лопаткою. На початку хвороби виникає періодично, також може зʼявитися задишка, слабкість, особливо після якихось навантажень.
- Перикардит
Гострий, колючий біль за грудиною, в лівому плечі/руці, зазвичай посилюється під час рухів, глибокого дихання, і зменшується сидячи в нахилі вперед. Як і міокардит, часто виникає як ускладнення інфекції. Обидва захворювання можуть призвести до серцевої недостатності, тому важливо вчасно їх діагностувати та почати лікувати.
- Стенокардія
Це пекучий, тиснучий, стискаючий біль за грудиною, часто супроводжується задишкою. Може іррадіювати ("віддавати") в ліве плече, лопатку, спину чи щелепу.
Часто зʼявляється після активного фізичного навантаження і зникає через 5-20 хвилин сам або після прийому нітрогліцерину. Є симптомом ішемічної хвороби серця, тому якщо впізнали себе - не затягуйте з візитом до кардіолога.
"Якщо ж у вас схожі симптоми, але біль дуже сильний, не зникає протягом 20 хвилин і після нітрогліцерину - терміново викликайте швидку! Це може бути інфаркт міокарда!" - застерігає кардіолог.
Біль в грудях, як симптом іншої хвороби
- Оперізувальний лишай
Гострий біль в грудній клітині, супроводжується висипом на шкірі, головним болем, лихоманкою. Хворобу викликає вірус герпесу. Якщо ви помітили ці симптоми - скоріше звертайтеся до дерматолога!
- Панкреатит
Частіше це біль у верхній частині живота, але може віддавати в зону під лівою лопаткою чи за грудиною. Зазвичай зʼявляється після вживання жирної їжі чи алкоголю. Це захворювання підшлункової залози, тому якщо відчули подібні симптоми - варто проконсультуватися з гастроентерологом.
- Міжреберна невралгія
Сильний стискаючий біль в грудній клітині, може іррадіювати в ліву руку/лопатку. Симптоми схожі на стенокардію, але посилюються при рухах руками, спиною, головою. Причина болю: защемлення нервів міжхребцевими дисками. Потребує консультації невролога чи вертебролога.
- Хвороби легень
Гострий, колючий біль у всій грудній клітині, але може бути і однобічним чи поширюватися у міжлопаткову зону. Посилюється при глибокому вдиху, кашлі, чханні. При таких симптомах проконсультуйтеся з пульмонологом чи терапевтом.
- Рефлюксна хвороба (при печії)
Пекучий/тиснучий біль за грудиною, може іррадіювати у спину. Зазвичай симптоми з'являються після прийому їжі, в лежачому положенні або при нахилах. При таких симптомах слід звернутися до гастроентеролога.
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Панічна атака
Тиснучий біль у передній стінці грудини, може наростати. Супроводжується відчуттям тривоги, страху, тахікардією, дезорієнтацією.
Панічні атаки не несуть прямої загрози здоровʼю, але вони дуже ускладнюють життя. Тому якщо впізнали себе чи близьких - проконсультуйтеся з неврологом чи психотерапевтом.
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