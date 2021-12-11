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Кардиохирург рассказал, как генная инженерия будет спасать жизни украинцев: "будущее уже наступило"

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 09:15
Кардиохирург рассказал, как генная инженерия будет спасать жизни украинцев: "будущее уже наступило" Иллюстративное фото: как генная инженерия будет спасать жизни украинцев (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине активно развивается жизненно важная отрасль медицины - кардиохирургия, которая в последние годы сделала большой прорыв. И это только начало, ведь будущее - за генной инженерией, созданием настоящего сердца из собственных стволовых клеток человека.

Как помогают сейчас украинцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), и в каком направлении мы движемся, рассказал главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова АМН Украины Сергей Сиромаха в интервью Styler.

Реперфузионные центры - первый прорыв в кардиологии

По словам врача, для нашей страны прорыв - это создание сети реперфузионных центров (отделений, где бесплатно проводят коронарное стентирование). Ведь еще лет семь назад в некоторых регионах смертность от инфаркта была около 20%.

"После этого правительство - здесь почет и хвала ему - создало программу финансирования и построения реперфузионных центров по всей Украине так, чтобы пациент с инфарктом имел возможность добраться до этого жизненно спасительного аппарата в течение двух часов", - отмечает Сергей Сиромаха.

Раньше такое оборудование было только в областных центрах, и пациенты "из глубинки" просто не успевали до него доехать.

Именно так в Европе и Соединенных Штатах снизили летальность от сердечной патологии. И в Украине пошли тем же путем.

Лишь за 5-7 лет было установлено около 100 ангиографов, обучены специалисты, закуплены стенты и медикаменты.

"Как результат - смертность и инвалидизация от инфарктов сильно снизились. Это действительно прорыв для Украины", - заявляет врач.

Для справки:

Реперфузионный центр - это отделение в учреждении здравоохранения, где бесплатно проводят коронарное стентирование (восстановление кровотока по артерии сердца) при остром инфаркте миокарда.

Другими словами, это больница, где есть аппаратура для проведения эхокардиографии, отделение кардиологии и интенсивной терапии с соответствующим оснащением, лаборатория для определения специфических кардиологических тестов крови и специалисты, которые имеют должный опыт - интервенционные кардиологи.

Второй прорыв для мира и для нас - аритмология

Это лечение сердечной недостаточности, лечение различных нарушений ритма с помощью инновационных приборов, которые вживляются в тело. И здесь в мире большой прогресс.

"Также трансплантацию сердца (мы, конечно, идем по пути, который уже протоптали к нам за 40-50 лет западные коллеги) наши врачи сейчас активно развивают. У нас приняли закон, начала формироваться система трансплантологии, создан координационный центр. Для нас это прорыв, а для мировой кардиологии это уже прошлое", - добавляет кардиохирург.

Сейчас ученые в основном работают над созданием механических приборов: механические желудочки в сердце (у нас тоже их ставят, но очень редко, потому что они дорогие - около 3,5 млн гривен), искусственным сердцем.

"Буквально два месяца назад в Европе искусственное сердце зарегистрировано как медицинский девайс для коммерческого использования. То есть когда меняется полностью изношенное сердце на механическое", - рассказывает Сергей Сиромаха.

Искусственное сердце - будущее, но - "промежуточное будущее"

Искусственное сердце, как и его отдельные части - не идеальные, пациенту нужно не забывать заряжать аккумуляторы, пить разреживающие лекарства, а это уже неудобства для пациента.

"Это временное решение, пока ученые не доберутся до создания собственного сердца человека из его стволовых клеток. И вот эта генная инженерия - и есть будущее! И в этой области есть значительный прогресс!" - заявляет медик.

"Уже создали из стволовых клеток мышцу сердца, что сокращается. Теперь нужно, чтобы она воспроизвела форму сердца, и тогда можно будет о чем-то говорить. Уже из стволовых клеток создают клапаны сердца - это тоже важный шаг. Потому что, когда ставят механический, через 20-30 лет его надо менять", - резюмировал он.

Ранее врач также рассказал, как улучшить сложную ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Украине.

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