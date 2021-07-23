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Карантина осенью не избежать, в "красную зону" мы вернемся, - главный санврач Украины

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Пятница 23 июля 2021 13:07
Карантина осенью не избежать, в "красную зону" мы вернемся, - главный санврач Украины Фото: В Украине могут вернуть карантин (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине уже этой осенью могут вернуть карантин и страна снова попадет в так называемую "красную зону".

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

Почему могут вернуть "красную зону"?

Вторую дозу вакцины от коронавируса получили всего 4% украинцев. В стране за последние сутки увеличилось количество заражений COVID-19.

В Министерстве здравоохранения не думают, что сейчас время расслабляться.

"Коронавирус не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм "Дельта". Уже почти сто стран отчитываются, что "Дельта" вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств", - рассказал главный санитарный врач Украины.

В украинском правительстве уже подготавливаются к третьей волне коронавируса. По официальным прогнозам, она вернет нас к самому суровому карантину.

"К красной зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", - отметил Кузин.

Медик рекомендует всем украинцам не затягивать с вакцинацией.

"Я бы советовал, фокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться. Осенью уже иметь свой иммунитет", - резюмировал главный санврач.

Как мы ранее писали, в Киеве появились новые тесты на COVID-19, которые выявляют штамм "Дельта".

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