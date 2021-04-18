Карантин не для всех: в Киеве ночью "повязали" ресторан набитый людьми

В Киеве в ночь на 18 апреля, несмотря на жесткий локдаун, работало заведение общественного питания. Из него доносилась громкая музыка, а возле входа толпилось огромное количество людей.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua.

Судя по всему, ресторан просто проигнорировал жесткие карантинные запреты и организовал шумную вечеринку в разгар пандемии.

Отмечается, что в заведении находились ночью около ста человек. На место приехала полиция, которая и прекратила ночное мероприятие.

"Киев. Ночь. Карантин не для всех. Ночью по адресу Антоновича, 50 работало один из ночных заведений. Более 100 человек отдыхали, нарушая карантин. На место прибыла полиция, однако их оказалось намного меньше, чем отдыхающих", - сказано в сообщении под видео.

В Киеве одно из заведений устроило вечеринку в карантин

В комментариях люди отметили, что это далеко не первое заведение, работающее в карантин.