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Карантин в Украине: владельцам кредитов приготовили сюрприз

STYLERЖизнь    23.03.2020 - 15:46
Карантин в Украине: владельцам кредитов приготовили сюрприз
Людям с кредитами в ипотеке дадут отсрочку (Коллаж РБК-Украина)

Владельцам ипотечных кредитов Нацбанк приготовил отсрочку

Карантин в Украине из-за коронавируса заставил очень переживать тех людей, которые выплачивают ипотечные кредиты. Ни для кого не секрет, что курс доллара и евро резко пошел вверх, чем очень взволновал украинцев. Пресс-служба Нацбанка обрадовала граждан приятной новостью, что на период карантина, то есть до 3 апреля, украинцы могут не платить процент по ипотечным кредитам.

"Клиенты банков на время карантина могут приостановить выплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам", - сказано в сообщении НБУ.

В Национальном банке Украины напомнили, что финансовым учреждениям запрещено штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов, повышать процентные ставки по таким кредитам или осуществлять другие подобные мероприятия. Об этом банки должны проинформировать своих заемщиков.

Отмечается, что на время карантина банкоматы должны быть подкреплены наличными, чтобы клиенты могли снять средства.

Кстати, чтобы не подвергать работников и клиентов банков опасности, банки должны максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн каналы.

С этой же целью банки могут самостоятельно определять и изменять режим работы отделений, количество и перечень операций в конкретных отделениях с учетом ситуации и нагрузки.

Как мы ранее писали, Национальный банк разрешил на период карантинных мер предоставлять украинцам льготные условия по обслуживанию кредитов, кроме того, запрещено начислять пеню за просрочку потребительских кредитов.

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