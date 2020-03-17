Карантин в Украине: в Укрпочте сделали новое заявление о работе отделений

Укрпочта сделала заявление о карантине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Укрпочте рассказали, что будет с посылками и рекомендованными письмами

Карантин в Украине введен из-за угрозы распространения коронавируса. И хотя на данный момент в стране зарегистрировано только семь официально подтвержденных случаев, в городах прекращают работу метро, железнодорожного транспорта, закрыли рестораны, торговые точки и учреждения. Работать будут только продуктовые супермаркеты, АЗС, аптеки и ритуальные службы.

Ранее в Укрпочте заявили, что все отделения будут работать без изменения графика, а во вторник, 17 марта, появилось уточнение по поводу посылок. Как заявили в ведомстве, за хранение посылок и почтовых отправлений в период карантина, не будут взимать плату.

"С 17 марта и до окончания карантина плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт" и "Укрпочта SmartBox" не взимается. Также бесплатным будет хранения входящих (импортных) отправлений из-за рубежа", сказано в сообщении Укропочты.

Также сообщается, что во избежание дополнительных контактов с клиентами рекомендованные почтовые отправления, кроме судебных повесток, будут вкладываться в абонентские ящики клиентов.

"В случае неисправности ящика, мы проинформируем вас о доставке, отправив сообщение по телефону или через интернет", - уточнили в пресс-службе Укрпочты.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Новая почта сделала экстренное заявление из-за карантина.