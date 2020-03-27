Карантин в Украине и учебный год: у Зеленского сделали заявление

Карантин в Украине и школа (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине изменит сроки окончания учебного года и ВНО

Карантин в Украине продлили до 24 апреля, из-за чего занятия в учебных заведениях могут закончить позже обычного, а ВНО перенесут. На Facebook-странице "Команда Зеленского" появилось разъяснение от Министерства образования, что будет с учебным годом при разных сроках карантина.

Отметим, что глава Минобразования недавно заявила, что при карантине до 24 апреля, учебный год продлят до 1 июля, но в новом разъяснении речь идет о новых вероятных сроках карантина - до первой недели июня и до начала августа.

Как карантин повлияет на учебный год школьников

Если карантин закончится до первой недели июня

Учебный год будет длиться до конца июня. Это касается всех учеников, кроме 11-классников.

После карантина для школьников организуют корректирующее обучение, чтобы выявить все пробелы, возникшие за время карантина.

Выпускники до конца июня заканчивают учебу и готовятся к ВНО.

ВНО начнется в конце июня и закончится в средине июля.

Вступительная кампания начнется в начале августа.

Если карантин продлится до начала августа

Все школьники, кроме выпускников, закончат обучение в конце мая.

В течение месяца следующего учебного года будет корректирующее обучение.

ВНО стартует в средине августа, закончится в средине сентября

Вступительную кампанию завершат в средине октября.

При первом и втором сценарии аттестацию школьников 4-х и 9-х классов проводить не будут.

Что изменится из-за карантина для студентов

При первом и втором сценарии учебный год студенты закончат, как и планировали. Экзамены и зачеты в университетах могут провести дистанционно.

Защита дипломов и аттестационные экзамены проведут дистанционно.

Міністерство освіти і науки України пояснило, як зміниться навчальний процес через карантин та коли почнеться вступна кампанія. Опубліковано Команда Зеленського Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

Что будет с учебным годом при разных сроках карантина (видео: facebook.com/ze2019official)

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