Карантин в Украине и учебный год: у Зеленского сделали заявление

Карантин в Украине изменит сроки окончания учебного года и ВНО
Карантин в Украине продлили до 24 апреля, из-за чего занятия в учебных заведениях могут закончить позже обычного, а ВНО перенесут. На Facebook-странице "Команда Зеленского" появилось разъяснение от Министерства образования, что будет с учебным годом при разных сроках карантина.
Отметим, что глава Минобразования недавно заявила, что при карантине до 24 апреля, учебный год продлят до 1 июля, но в новом разъяснении речь идет о новых вероятных сроках карантина - до первой недели июня и до начала августа.
Если карантин закончится до первой недели июня
После карантина для школьников организуют корректирующее обучение, чтобы выявить все пробелы, возникшие за время карантина.
Если карантин продлится до начала августа
При первом и втором сценарии аттестацию школьников 4-х и 9-х классов проводить не будут.
При первом и втором сценарии учебный год студенты закончат, как и планировали. Экзамены и зачеты в университетах могут провести дистанционно.
Защита дипломов и аттестационные экзамены проведут дистанционно.
Міністерство освіти і науки України пояснило, як зміниться навчальний процес через карантин та коли почнеться вступна кампанія.Опубліковано Команда Зеленського Пʼятниця, 27 березня 2020 р.
Что будет с учебным годом при разных сроках карантина (видео: facebook.com/ze2019official)
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