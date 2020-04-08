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Как люди спасутся от коронавируса: врачи рассказали правду

STYLERЖизнь    08.04.2020 - 12:20
Как люди спасутся от коронавируса: врачи рассказали правду
Как побороть коронавирус (фото: РБК-Украина)

Немецкие медики сообщили, что от коронавируса людей спасет массовое заражение

Коронавирус в мире инфицировал более миллиона человек. Немецкие медики считают спасением от Covid-19 только одно - это, когда 70% населения перенесет инфекцию. Также врачи назвали самые главные угрозы нового вируса. Главная его опасность состоит в том, что он очень агрессивен.

Сегодняшний коронавирус вирусологи сравнивают с возбудителем атипичной пневмонии коронавирусом SARS, который вызывал эпидемию в 2002–2003 годах. Оба стремятся проникнуть в легкие, чтобы размножаться в их клетках, и заражают людей через капли влаги, распространяемой организмом.

Отличие коронавируса от старого вируса в том, что COVID-19 размножается в носоглотке, хотя там мало позволяющих ему зацепиться рецепторов. Вирус постоянно эволлиционирует и мутирует, поэтому создание вакцины от него усложняется этими факторами.

Также медики считают, что человечество должно переболеть коронавирусом, чтобы приобрести естественный иммунитет. Он возможен только при массовом заражении людей.

"Столь массовое заражение – это не что-то ужасное, поскольку оно означает выработку коллективного иммунитета и создание эффективной прививки на основе антител", - считают специалисты.

Как мы ранее писали, в Минздраве сделали важное заявление о завершении карантина.

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