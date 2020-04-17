Карантин в Украине сильно продлят: названа новая дата

Карантин в Украине из-за коронавируса могут продлить до 25 мая. Об этом стало известно Styler из собственных источников в правительстве. Решение Кабмин готовится озвучить уже на следующей неделе - после Пасхи 19 апреля.

"Планируется продление до 25 мая. Это еще не точно, но разговоры такие среди правящей верхушки ходят", - рассказал источник в правительстве.

Тем не менее, Владимир Зеленский сегодня, 17 апреля, в программе "Свобода слова" заявил, что карантинные меры могут смягчить 24 апреля. Это коснется открытия некоторых предприятий, а в мае возможно смягчение для транспорта. При этом гарант добавил, что все зависит от того, как сознательно украинцы отнесутся к карантинным мерам.

Напомним, что карантин в Украине ввели с 12 марта, но позже его продлили до 24 апреля. Поскольку коронавирус продолжает распространяться в стране (хотя ситуация пока контролируется), полное снятие карантинных мер с 24 числа под большим вопросом.

Ранее Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения рассказал, что решение о новых сроках карантина будет принято после пасхальных праздников. Тогда в Украине ожидается всплеск коронавируса, если украинцы проигнорируют правила карантина и пойдут в церкви и в гости.

Отметим, что уже сейчас церкви стали одним из основных источников заражения коронавирусом. Так в Киево-Печерской Лавре умер уже третий монах, около 100 священнослужителей - заболели.