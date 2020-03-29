Карантин в Украине провоцирует рост цен: чего ожидать дальше, прогнозы экспертов

Карантин в Украине, связанный с коронавирусом привел к подорожанию продуктов питания. Овощи и крупы растут в цене астрономически быстро, что не может не огорчать.

Стоимость набора овощей для борща уже побила все ценовые рекорды. Капуста подорожала на 86%, морковь - на 48%, свекла - на 47%, картофель - на 39% и лук подорожал вдвое. Об этом информирует "Страна".

Нельзя также проигнорировать повышение цен на крупы, а именно - на гречку. По состоянию на 28 марта, цена гречки выросла на 50% и ее стоимость теперь составляет 55 - 56 грн.

Некоторые из поставщиков уже сообщили, что цены на хлеб тоже возрастут примерно на 20 процентов. Связано это с подорожанием муки, стоимость которой с начала карантина выросла на 8 - 10%.

"Дело в том, что как раз на прошлой неделе на мировых рынках на 7% подрожали зерновые, которые активно экспортирует наша страна. Плюс продолжает дорожать доллар. Это позволяет тем же хлеборезкам сходу поднять цены на 12%. Остальное, видно, заложили на будущие риски. Ситуация с ценами не только не успокоилась, но и продолжает разгоняться. Решающей станет следующая неделя - цены или притормозят или еще больше вырастут", - отметил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Самый главный вопрос на сегодняшний день заключается в том, смогут ли власти как-то повлиять на необоснованное повышение цен в торговых сетях. Украинцы на время карантина запасаются продуктами питания и массово скупают продукты. Именно высокий спрос и закрытие рынков является причиной того, что торговцы настолько сильно завышают цены.

"Рынки обеспечивали большую долю розничного товарооборота в стране. Некоторые площадки работают, но многие уже закрылись. Не функционируют рынки и торговые точки на них, которые давали до трети всего национального товарооборота. Мэры небольших городов боятся открывать рынки, так как они могут поспособствовать распространению коронавируса. Поэтому сети стали монополистами на продуктовом рынке и могут диктовать свои цены", - пояснил Дорошенко.

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