Карантин в Украине: что происходит в магазинах сегодня (фото)

Карантин в Украине и Киеве из-за коронавируса ввели с 12 марта. После того, как его расширили стало известно, что в стране будут работать только продуктовые магазины и аптеки. Но люди все равно предались панике и начали очень быстро сметать все с полок продуктовых магазинов. Что же действительно происходит в магазинах Киева, читайте в материале Styler.

Жительница Киева вечером 16 марта посетила один из магазинов на Русановке. Как оказалось, к вечеру полки магазина опустели,на них почти ничего не осталось. Люди покупали крупы, соль и хлеб. Снимки появились в группе "Русановка"в Facebook.

Скриншот поста (Facebook)

В Харькове ситуация похожая. В магазине города побывал корреспондент Styler. В одном из супермаркетов люди также "делали упор" на гречку и соль, хотя стоимость крупы была 40 гривен за килограмм. Судя по фото, полки после покупателей остались пустые.

"На кассе продавщица сказала, что соль разобрали за 7 минут во время открытия магазина",- сообщил корреспондент.

В Харькове во время карантина пустые полки в магазинах (фото: РБК-Украина)

Стоит отметить, что несмотря на панику среди людей, товар в магазинах есть. Его быстро пополняют, несмотря на спрос. Кроме стандартного набора, популярностью почему-то пользуется туалетная бумага. Единственное, что почти невозможно найти ни в магазинах, ни в аптеках - антисептики и санитайзеры.

Спросом пользуется соль и тулетная бумага (фото из соцсетей)

Как мы ранее писали, Всемирная организация здравоохранения сообщила свои рекомендации относительно ношения на улице медицинских масок. Об этом написали на официальном сайте ВОЗ.