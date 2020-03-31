Карантин в Украине: как получить субсидию

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Изначально планировалось, что он будет действовать до 3 апреля, о потом его продлили до 24 числа. На это время в стране закрыты все развлекательные центы, спортзалы и места, где собирается обычно много людей. Кроме того, ограничен общественный транспорт, а метро и вовсе закрыто.

Правительство решило хоть как-то помочь гражданам, которые из-за карантина стали безработными. Кабинет министров упростил процедуру предоставления субсидий.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что правительство делает все возможное, чтобы убрать бюрократические препоны и помочь людям получить субсидии.

Чтобы получить субсидию тем, кто потерял работу, необходимо стать на учет в Центр занятости как безработным.

Кроме того, в Кабмине планируют компенсировать получателям субсидий оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 гривен в период карантина.

Стоит отметить, что все, кто имеют право на субсидию, могут оформить ее онлайн. Для этого нужно:

Зайти на сайт Минсоцполитики;

Зарегистрироваться с помощью электронной подписи или BankID;

Заполнить заявление о назначении субсидии;

Заполнить декларацию о доходах и расходах.

Отметим, что в прошлом году средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг составил 1 200 гривен, размер льготы - 750 гривен.

Напомним, что выплаты из-за коронавируса дадут не всем.