ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Карантин в Украине: полиция показала, как проверяет людей на самоизоляции

STYLERКоронавирус    01.04.2020 - 20:44
Карантин в Украине: полиция показала, как проверяет людей на самоизоляции
Карантин в Украине из-за коронавируса (фото: РБК-Украина)

Карантин в Украине стал причиной того, что полиция проверяет людей на самоизоляции

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. В данное время карантин продлен до 24 апреля. При этом те, кто приехал из-за границы, или кто контактировал с зараженными COVID-19, должны быть на самоизоляции. В полиции показали, как проверяют таких людей.

Полицейские вместе с санитарными врачами проверили соблюдение условий 14-дневной самоизоляции жителей Днепра, которые вернулись из-за границы после введения карантина и подписали согласие на самоизоляцию.

Проверки таких людей состоялись 1 апреля на территории Соборного района города. Правоохранители поговорили с людьми и предупредили их о необходимости со всей ответственностью отнестись к карантину. Поскольку сейчас важно соблюдать правила предосторожности, которые могут сохранить жизнь и здоровье украинцев.

Проверка людей на самоизоляции в Днепре (видео: YouTube)

Стоит отметить, что по всей Украине планируют запретить ходить без масок и ограничить количество людей на улицах. Кроме того, в Кабмине опубликовали список новых запретов во время карантина.

Ранее глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине могут продлить минимум на два месяца. При этом он отметил, что дата окончания карантина будет зависеть от развития эпидемической ситуации.

В Тернополе подтвердили еще один случай коронавируса Зеленский пригрозил жесткими действиями в ответ на уклонение от обсервации
Новости Украины карантинКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь