Карантин в Украине: полиция показала, как проверяет людей на самоизоляции

Карантин в Украине из-за коронавируса (фото: РБК-Украина)

Карантин в Украине стал причиной того, что полиция проверяет людей на самоизоляции

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. В данное время карантин продлен до 24 апреля. При этом те, кто приехал из-за границы, или кто контактировал с зараженными COVID-19, должны быть на самоизоляции. В полиции показали, как проверяют таких людей.

Полицейские вместе с санитарными врачами проверили соблюдение условий 14-дневной самоизоляции жителей Днепра, которые вернулись из-за границы после введения карантина и подписали согласие на самоизоляцию.

Проверки таких людей состоялись 1 апреля на территории Соборного района города. Правоохранители поговорили с людьми и предупредили их о необходимости со всей ответственностью отнестись к карантину. Поскольку сейчас важно соблюдать правила предосторожности, которые могут сохранить жизнь и здоровье украинцев.

Проверка людей на самоизоляции в Днепре (видео: YouTube)

Стоит отметить, что по всей Украине планируют запретить ходить без масок и ограничить количество людей на улицах. Кроме того, в Кабмине опубликовали список новых запретов во время карантина.

Ранее глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине могут продлить минимум на два месяца. При этом он отметил, что дата окончания карантина будет зависеть от развития эпидемической ситуации.