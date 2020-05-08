Карантин в Украине могут ужесточить: в Минздраве сделали заявление

Карантин в Украине могут ужесточить в некоторых регионах страны, если ситуация с коронавирусом будет усугубляться, а количество больных будет расти. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, при адаптивном карантине местные органы власти смогут усиливать ограничения в случае усложнения ситуации.

На данный момент в стране уже введены элементы адаптивного карантина. Так, плановые операции разрешены только в тех областях, где система здравоохранения загружена не больше, чем на 50%.

Степанов рассказал, что Минздрав сейчас разрабатывает алгоритм, меры и критерии, меры по рекомендациям именно усиления карантина.

"Думаю, что на днях мы сможем предоставить нашим регионам", - заявил Степанов.

Ранее мэр Черновцов Алексей Каспрук заявлял, что в городе будет введен адаптивный карантин, поскольку медицинская система перегружена - количество свободных коек для зараженных оставалось не более 10.

За сутки в Украине количество инфицированных коронавирусом выросло на 504 случая, умер 21 больной. За все время пандемии заразились 14195 украинцев, скончался от осложнений 361 больной, вылечились 2706 пациентов.

Как мы ранее писали, в Украине зафиксирован самый высокий уровень смертности с начала пандемии COVID-19.