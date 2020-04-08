Карантин в Украине могут смягчить: в Минздраве назвали условие

Карантин в Украине из-за коронавируса ужесточили 6 апреля и ввели ряд строгих ограничений для людей. В Министерстве здравоохранения рассказали, при каких условиях карантин в нашей стране могут смягчить. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья при Минздраве Роман Родына на телеканале "Громадське".

Он считает, что в стране наблюдается тенденция к уменьшению заражения Covid-19. Это дает основания полагать, что карантинные меры работают.

"Значит ли это, что их надо быстро отменять? По моему мнению, их еще рано отменять, потому что мы должны будем увидеть устойчивую тенденцию к снижению", – добавил Родына.

Если темпы эпидемии в Украине снизятся, в правительстве будут рассматривать вопрос о смягчении карантина для граждан страны. Медик настаивает на том, чтобы пока карантин строго соблюдался.

"Если мы будем видеть, что это устойчивая тенденция, не зависящая ни от одного фактора – выходной день, не выходной – то, конечно, такой вопрос будет озвучен. Что надо делать для этого? Я хочу, чтобы мы продолжали выполнять те ограничительные меры, которые сейчас введены", – сказал врач.

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