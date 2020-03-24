Карантин в Украине: люди могут остаться без наличных денег

Карантин в Украине из-за коронавируса введен в Украине с 12 марта, предварительно до 3 апреля. На этот период Национальный банк Украины предложил перевести государственные выплаты в безналичный расчет. НБУ с этой идеей обратится к Кабинету министров Украины и органам местного самоуправления.

Нацбанк предлагает "перевод всех организаций, предприятий, физических лиц - получателей денежной помощи и т. п. из средств государственного и местных бюджетов - на получение заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат и субвенций па выплату исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками".

"Наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности", - говорится в сообщении НБУ.

Как мы ранее писали, коронавирус может негативно повлиять на экономическую ситуацию в Украине, но дефолт эксперты не предсказывают. Нацбанк просит украинцев не паниковать и не планирует вводить валютные ограничения.

Напомним, что аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара с учетом влияния эпидемии коронавируса на мировой рынок.