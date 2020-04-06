Карантин в Украине: в Киеве начали сдавать в аренду собак

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, а с 6 апреля Кабмин ввел ряд жестких ограничений, одно из которых - запрет гулять в парках и скверах. Единственное исключение - выгул собаки. Предприимчивые украинцы решили заработать на этом и начали предлагать в аренду своих собак. Так, на сайтах бесплатных объявлений появились предложения об аренде животного. Некоторые предлагают даже доставку четвероногого друга.

Цена за такой "прокат" стартует от 150 гривен. Правда, автор объявления не указывает за какой срок аренды животного указана такая стоимость. Кстати, объявления на сайте достаточно "свежие". Они опубликованы 4 апреля.

Животное можно взять в аренду в Киеве, Одессе. Предлагаются на выбор разные породы.

В Украине предлагают в аренду собак (Скриншот)

Напомним, что с 6 апреля Кабмин ввел для украинцев ввели жесткие карантинные меры, за нарушение которых предусматривают штрафы. За нарушение правил будут штрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч гривен, а в некоторых случаях грозит уголовная ответственность.

Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон в период карантина запрещено. Исключение только для выгула собак: один человек с животным может находиться в этой зоне.

Как мы ранее писали, юристы дали важные советы украинцам в связи с ужесточением карантина.