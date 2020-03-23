Карантин в Украине: какие продукты покупать и как их сохранять

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. Из-за этого многие украинцы отправились в магазины, чтобы пополнить свои запасы и лишний раз не выходить на улицу. Таким образом люди пытаются минимизировать риск заражения коронавирусом.

Необходимо помнить, что при покупке продуктов нужно установить приоритеты, чтобы освободить место для того, что действительно нужно, и что можно долго хранить пока идет карантин.

Покупать много свежих продуктов не нужно. Лучше запастись капустой, морковью, и луком, потому что они хорошо сохраняются. Меньше покупайте брокколи и салаты ведь они быстро портятся.

Эксперты советуют соблюдать диету, которая богата на антиоксиданты, полиненасыщенные жирные кислоты и белки. Лучше всего от давать предпочтение бобовым, орехам, крестоцветным овощам (капуста, цветная капуста и т. д.), голубой рыбе и цитрусовым.

Сушенные бобы, такие как чечевица, нут или фасоль хорошо сохраняются. Кроме того, они не занимают много места и их легко готовить. Также хорошо хранятся при комнатной температуре рис, мука, макароны, картофель, морковь и лук.

Если вы хотети побольше овощей, то хорошим вариантом будет их заморозка, но необходимо помнить, что для них необходимо достаточно места в морозильной камере.

Рыбу проще всего употреблять в консервированном виде. Банки легко хранятся и находятся в хорошем состоянии в течение длительного времени. Также хорошим вариантом для долгого хранения являются сухофрукты. При этом в них много витаминов.

Цитрусовые, помимо того, что богаты витаминами и антиоксидантами, долгое время хранятся в обычных условиях. Это также касается и яблок. Также стоит обратить внимание на бананы, они богаты калием.

Если вы любите молочку, то стоит обратить внимание на ультрапастеризованное молоко. Оно долго может хранится при комнатной температуре. Сыры также хорошо сохраняются.

Мясо можно оставить в морозилке, поэтому оно будет сохраняться тоже долго. Также удобно покупать мясо в вакуумной упаковке.

Яйца могут находится в хорошем состоянии около месяца. Чтобы проверить их свежесть, необходимо поместить их в стакан с водой. Если они тонут, значит свежие, если плавают - уже старые или испорченные.

Напомним, что в Украине супермаркеты резко подняли цены на популярные продукты.