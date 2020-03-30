Карантин в Киеве: появились фото "вымершей" столицы

В Киеве из-за карантина на улицах почти нет людей
Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта до 24 апреля. В Киеве из-за ограничительных мер на улицах можно наблюдать все меньше и меньше людей. Фотографии "вымершей" столицы опубликовал у себя на Facebook украинский журналист Сергей Руденко.
"Такого Киева я не видел ни разу за последние 33 года. Пустые улицы, закрыты все кафе, рестораны, магазины, театры. Все на карантине", - отметил он.
На снимках можно увидеть опустевший Подол, кадры напоминают сцені из фильма об апокалипсисе.
В комментариях украинцы начали иронизировать и отметили, что все люди сейчас на шашлыках и жарят мясо на огне.
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