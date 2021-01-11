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Карантин для бедных: как проходит локдаун во Львове

Львов, Понедельник 11 января 2021 11:42
Карантин для бедных: как проходит локдаун во Львове
Во Львове заведения решили не закрываться (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине с 8 января стартовало усиление карантина, в рамках которого заведениям общественного питания запрещено принимать у себя клиентов. Можно только работать на вынос и доставку. Во Львове этим решением решили пренебречь. Многие рестораны решили совсем не закрываться.

Как сообщается в Telegram-канале Pavlovsky news, подписчики прислали видео из одного из заведений Львова, владельцы которого продолжили полноценное обслуживание клиентов.

"Все столики заняты. Работники ресторана говорят, что будут принимать посетителей до 11 января. Объясняют это тем, что владельцам выгоднее заплатить штраф, чем полностью закрыть ресторан на карантин", - сказано в сообщении.

На видео можно наблюдать, что в заведении практически полная посадка, масок на людях нет.

Во Львове некоторые заведения решили не закрываться на карантин

Кстати, на центральной площади Львова народу очень много. Все толпятся возле елки, не соблюдая дистанцию.

"Еще немножко львовского локдауна, в конце сдаю точку, куда сходить в туалет, потому что общественные закрыты, и рестораны тоже закрыты. Это видео с Площади Рынок", - написала местная жительница Марианна Пьецух на Facebook.

Как во Львове соблюдают карантин

Как мы ранее писали, в Киеве некоторые заведения общественного питания не закрылись на карантин.

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