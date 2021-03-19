Капли от насморка могут быть опасны: врач сделал предупреждение

Как рассказал врач, пациенты часто злоупотребляют такими каплями и в его практике встречаются люди, которые в месяц использовали до 12-13 флаконов в месяц. Они покупали баночку каждые два-три дня и постоянно использовали.

"Если причина стойкого ринита аллергия, то пациентом занимается аллерголог. Но часто при проблемах с носом и пазухами требуется операция. Из-за того, что в нос постоянно попадают химические вещества, повреждается слизистая, увеличивается в объеме, изменяется структура носовых раковин", - пояснил Гринько.

Он добавил, что пациенты часто используют капли перед сном, так как насморк мешает им нормально спать.

"Пациенты на приеме часто жалуются, что не высыпаются, если перед сном не закапают нос. Многих, особенно страдающих лишним весом, беспокоят храп и остановка дыхания во сне – абструктивное апноэ. Человек страдает от постоянной гипоксии, ухудшающей работу головного мозга и нервной системы", - отметил специалист.