Капельницы подсвечивают телефонами: стало известно об "ужасах" больниц Харькова

Купянская районная больница в Харьковской области заполнена больными
В Харьковской области больницы, которые принимают коронавирусных больных, практически заполнены. Люди лежат на койках в коридорах, а капельницы подсвечивают мобильными телефонами. О таких медицинских ужасах рассказала на своей Facebook-странице Яна Колпакова.
Женщина отметила, что больные с воспалением легких ходят в туалет в палаты к другим больным, а свет в коридоре отстутствует. Из-за этого пациенты подсвечивают капельницу медсестре с помощью смартфона.
"Спасибо руководству города и всем предшественникам, это инфекционное отделение Купянской больницы. Люди с воспалением легких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает моб.телефоном", - написала Яна.
Женщина возмутилась, почему не открываются инфекционные отделения в других больницах, неужели врачи надеются ставить двухъярусные кровати.
В больницах Харькова полный коллапс (фото: facebook.com/yana.kolpakova.96)
В комментариях люди возмутились этой ситуацией и выразили свой гнев.
Как мы сообщали ранее, в Киевской городской больнице заполнены все места для зараженных коронавирусом.