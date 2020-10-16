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В Киевской городской больнице заполнены все места для зараженных коронавирусом

Киев, Пятница 16 октября 2020 12:53
В Киевской городской больнице заполнены все места для зараженных коронавирусом
Фото: девушке делают тест (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киевской городской больнице № 6 пока нет койкомест. Все места заполнены зараженными коронавирусом.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Он назвал эту больницу одной из опорных, где принимают больных COVID-19 с марта 2020 года.

"На сегодня в больнице № 6 все кровати для больных коронавирусом - заполнены", - заявил он.

Отметим, в прошлом месяце на базе больницы развернули четыре инфекционных отделения общим количеством 200 коек. Кличко добавил, что на базе этого медучреждения планируют оборудовать новую лабораторию, где будут делать ПЦР-тесты.

Напомним, за прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли 20 человек.

Отметим, что в Украине обновили карантинные зоны эпидемической ситуации в регионах. По итогам разделения Киев еще две недели будет находиться в "оранжевой зоне".

Также Кабмин продлил карантин в Украине до конца года. При этом карантинные ограничения были ужесточены.

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