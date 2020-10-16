Крапельниці підсвічують телефонами: стало відомо про "жахи" лікарень Харкова

Під Харковом переповнені лікарні (колаж РБК-Україна)

Куп'янська районна лікарня в Харківській області заповнена хворими

В Харківській області лікарні, які беруть коронавірусних хворих, практично заповнені. Люди лежать на ліжках у коридорах, а крапельниці підсвічують мобільними телефонами. Про таких медичні жахи розповіла на своїй Facebook-сторінці Яна Колпакова.

Жінка зазначила, що хворі з запаленням легенів ходять в туалет в палати до інших хворих, а світло в коридорі відсутнє. Через це пацієнти підсвічують крапельницю медсестрі за допомогою смартфона.

"Дякую керівництву міста й усім попередникам, це інфекційне відділення Куп'янської лікарні. Люди з запаленням легенів лежать в коридорах. В туалет ходять в палати до інших хворих, з освітлення одна лампа на весь коридор, щоб медсестра поставила крапельницю, хворий підсвічує моб.телефоном", - написала Яна.

Жінка обурилася, чому не відкриваються інфекційні відділення в інших лікарнях, невже лікарі сподіваються ставити двоярусні ліжка.

У лікарнях Харкова повний колапс (фото: facebook.com/yana.kolpakova.96)

В коментарях люди обурилися цією ситуацією і висловили свій гнів.

Жах!

Я лежала в цьому відділенні місяць тому. Вже тоді у відділенні не вистачало місць, доставляли ліжка в палати. А тепер ще гірше. Це не кажучи про умови. Старі панцерні ліжка, про гарячу воду можна тільки мріяти, їжу, яку приносять з дому зберігати ніде, холодильника немає, а лікарняна їжа - це баланда. Про дезінфекції в палатах можна тільки мріяти, її робили тільки тоді коли піднімали скандал.

Як показує хроніка останніх тижнів, шансів не померти від страшної недуги більше у тих, хто не потрапив до лікарні.

Як ми повідомляли раніше, у Київській міській лікарні заповнені всі місця для заражених коронавірусом.