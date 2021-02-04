Под каналом НАШ задержали ветерана: он угрожает самоубийством в отделении полиции

Протесты под каналом НАШ (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве под офисом телеканала "Наш" произошла стычка между полицейскими и патриотами-протестантами, который выступают за то, чтобы закрыть и этот канал. По данным правоохранительных органов, возле офиса телеканала, который принадлежит нардепу Мураеву, задержали четверых человек. Один из задержанных в отделении полиции начал угрожать совершить самоубийство.

Как объясняют сотрудники правоохранительных органов, они "обеспечивают публичную безопасность и правопорядок для недопущения правонарушений". Под защитой большого количества полиции телеканал НАШ продолжает свою работу. Один из задержанных в полицейском участке начал угрожать покончить жизнь самоубийством. Детали рассказал Маркиян Яциняк на своей странице в Facebook.

Задержанных после стычки с полицией возле здания телеканала НАШ увезли в Шевченковское районное отделение полиции. Там один из протестантов вылез на подоконник окна на 4 этаже. Как утверждают его побратимы, он ветеран АТО, прошел бои в Иловайске и был там ранен. Мужчина угрожает выпрыгнуть из окна, если к нему подойдет хотя б один из полицейских.

Кроме того, ветеран требует закрыть телеканал и приезда министра внутренних дел Арсена Авакова.

Один из задержанных возле телеканала НАШ угрожает самоубийством

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве под зданием телеканала НАШ произошла драка.

А также рассказывали о том, что митингующие под телеканалом НАШ в Киеве перекрыли улицы.