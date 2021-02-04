Під каналом НАШ затримали ветерана: він погрожує самогубством у відділенні поліції

Протести під каналом НАШ (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві під офісом телеканалу "Наш" сталася сутичка між поліцейськими та патріотами-протестантами, який виступають за те, щоб закрити цей канал. За даними правоохоронних органів, біля офісу телеканалу, який належить нардепу Мураеву, затримали чотирьох осіб. Один із затриманих у відділенні поліції почав погрожувати вчинити самогубство.

Як пояснюють співробітники правоохоронних органів, вони "забезпечують публічну безпеку і правопорядок для недопущення правопорушень". Під захистом великої кількості поліції телеканал НАШ продовжує свою роботу. Один із затриманих в поліцейській дільниці почав погрожувати покінчити життя самогубством. Деталі розповів Маркіян Яциняк на своїй сторінці в Facebook.

Затриманих після сутички з поліцією біля будівлі телеканалу НАШ відвезли в Шевченківське районне відділення поліції. Там один з протестантів виліз на підвіконня вікна на 4 поверсі. Як стверджують його побратими, він ветеран АТО, пройшов бої в Іловайські й був там поранений. Чоловік погрожує вистрибнути з вікна, коли до нього підійде хоча б один з поліцейських.

Крім того, ветеран вимагає закрити телеканал і приїзду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Один із затриманих біля телеканалу НАШ загрожує самогубством

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві під будівлею телеканалу НАШ сталася бійка.

А також розповідали про те, що мітингувальники під телеканалом НАШ у Києві перекрили вулиці.