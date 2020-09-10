Канал "1+1" покидают ведущие: что происходит

На телеканале "1+1" начались увольнения. Как сообщают журналисты, они уходят по собственному решению и в причине указывается – по согласию сторон.

Первой об уходе с телеканала "1+1" заявила ведущая ночного выпуска новостей Юлия Бориско. Она отметила, что телеканал требовал от нее больше, чем она могла ему дать и она уволилась "по согласию сторон".

"Канал требовал больше, чем я могла ему дать. И мы с ним несколько раз подходили к этой черте. Кроме того, последние годы меня мучил вопрос: что хорошего я делаю в этом мире, выполняю ли свое предназначение. Ответ был психосоматичным. Я перестала светиться, скатилась в длительную бессонницу – и это физически убивало меня, требуя изменений", - написала Бориско на своей странице в Facebook.

Она проработала на телеканале много лет, с 2001 года, и благодарна всем свои коллегам и учителям.

Следующим стал спортивный журналист Евгений Зинченко, который следом за Юлией Бориско принял решение уйти с телеканала. Он несколько дней собирался с мыслями и эмоциями, чтобы сообщить о своем решении уйти с "1+1", где проработал 21 год.

"Я несколько дней преодолевал эмоции и ощущения, чтобы сейчас сказать главное. Как я благодарен всем, кто помогал делать мечту реальностью и быть счастливым. 21 год вместе с "1+1" (во всех его проявлениях и частных) это мое самое большое достижение по уровню роста и опыта", - написал Зинченко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что официальная формулировка была точно такая же, как и у Бориско – "по согласию сторон". Он поблагодарил своих коллег и руководителей за совместную работу и признался, что хочет найти себе занятие по душе.

"Странное ощущение. Я никогда не был без работы. Как говорит моя трудовая книжка, 31 год подряд. Конечно, я буду искать. Надеюсь, что и она меня тоже, так как я, как всегда, хочу, чтобы это была мечта. Чтоб душа радовалась. Ум творил. Руки делали. Пусть у меня выйдет", - добавил Зинченко.

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