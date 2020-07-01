Камеры автофиксации будут штрафовать не только за скорость: что добавили

Камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения с 1 июля будут регистрировать не только за превышение скоростного режима, но и проезд на красный свет, и за езду по полосе для автобусов и троллейбусов. В перспективе внедрение еще одной функции - штрафы за разговоры по мобильному за рулем.

"С 1 июля мы запускаем и другие функции системы: начнем контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта", - рассказал замглавы МВД Антон Геращенко в интервью РБК-Украина.

Таким образом, в Украине готовятся к полномасштабному внедрению камер автоматической фото- и видеофиксации.

Тем временем, желающих погонять поуменьшилось. По словам Геращенко в Facebook, уже на второй день работы камер видеофиксации количество нарушений сократилось на 40%.

Советник главы МВД Иван Варченко говорит, что в перспективе и другие виды нарушений. Но пока это только предмет обсуждений.

"Закон предусматривает возможность фиксировать в автоматическом режиме различные виды нарушения. Вплоть до разговора по телефону за рулем. Но это пока только обсуждается", - рассказал Варченко, пишут Вести.

Отметим, что камеры будут фиксировать другие нарушений (кроме скорости) пока что в тестовом режиме. То есть штрафы за них приходить пока не будут.

Всего на дорогах Украины сейчас работает 115 приборов, а измерение будет осуществляться на 209 участках. Значительная часть - в Киеве и области.

В целом же по Украине в ближайшие два года планируют поставить 1200 камер в опасных местах. А сама система автофиксации рассчитана на 6 тысяч камер.

Ранее мы писали про самые сенсационные нарушения ПДД, которые сняли камеры автофиксации.