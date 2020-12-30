В Каменском бьют тревогу из-за рынка ЖКХ: кто стоит за коммунальщиками

Мэра Каменского Андрея Белоусова подозревают в присвоении основных коммунальных объектов и служб города. Как пишет региональное издание "Днепровская панорама", за все, что происходит в сфере ЖКХ Каменского отвечает лично мэр Белоусов и его партнеры.

По данным журналистов, одна из крайних операций по рейдерскому захвату была связана с КП "УКОЖФ". 21 декабря там сменился менеджмент, а всех кто работал на предприятии - уволили.

Журналисты утверждают, что под фиктивным предлогом местные власти блокируют работу предприятия и уже уволили директора. Еще через день от Единой Диспетчерской службы (ЕДС) Каменского отключили аварийную службу. А все заявки жителей на порванные трубы, затопленные подвалы, отсутствие электроэнергии и прочие аварии не попадают к ремонтникам.

Вслед за этим, во всех лифтовых города поменяли замки под предлогом сохранности и препятствования разворовывания имущества, что полностью блокируют обслуживание лифтов.

Как отмечает "Днепровская панорама", 28 декабря заканчивались договоры со всеми этими службами, что могло стать идеальным моментом для захвата их в личное пользование.

По состоянию на 29 декабря, оба телефона УКОЖФ не работают - один отключен, на второй никто не отвечает. ЕДС заявки принимает, но никаких сроков исполнения не сообщает.

Помимо Белоусова, журналисты также подозревают в сговоре его ближайших соратников - Александра Иванова и Константина Сауся, которые якобы контролируют левый и правый берег соответственно.

Напомним, Андрей Белоусов - с ноября 2015 г. городской голова Каменского. В 2013 г. работал заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

Перед тем, как сесть в кресло мэра, был первым заместителем городского головы Днепродзержинска (ныне Каменского).