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Жителей Каменца-Подольского напугали громкие взрывы: что там происходит

Новина українською → Каменец-Подольский, Понедельник 15 февраля 2021 10:32
Жителей Каменца-Подольского напугали громкие взрывы: что там происходит В Каменец-Подольском прозвучали взрывы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Каменец-Подольском жителей испугали страшные взрывы. Звуки услышали практически все горожане. Как оказалось, это взорвали три старые трубы действующего цементного завода.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Трубы взрывали с разницей в считанные минуты: вначале они раскачивались, а потом медленно падали. Последнюю демонтировали с мощным звуком, за секунды она превратилась в пыль.

Отмечается, что взорвали трубы из-за их возраста, а также негодности. Хотя у горожан их исчезновение навеяло грусть, потому что когда-то говорили: как проехал трубы, то въехал в Каменец-Подольский.

На видео показано, как падают трубы в городе, и какой громкий звук вызывает взрыв.

В Каменец-Подольском взорвали три трубы цементного завода

Как мы ранее сообщали, в Киеве мужчина взорвал себя на детской площадке в Соломенском районе столицы на Чоколовском бульваре днем 12 февраля, и сейчас правоохранители выясняют причины ЧП и что могло побудить мужчину совершить такой поступок.

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