Жителів Кам'янця-Подільського налякали сильні вибухи: що там коїться
У Кам'янець-Подільському жителів злякали страшні вибухи. Звуки почули практично всі городяни. Як виявилося, це підірвали три старі труби чинного цементного заводу.
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Труби підривали з різницею в лічені хвилини: спочатку вони розгойдувалися, а потім повільно падали. Останню демонтували з потужним звуком, за секунди вона перетворилася на пил.
Наголошується, що підірвали труби через їх вік, а також непридатність. Хоча у городян їх зникнення навіяло смуток, тому що колись говорили: як проїхав труби, то в'їхав у Кам'янець-Подільський.
На відео показано, як падають труби в місті, і який голосний звук викликає вибух.
В Кам'янець-Подільському підірвали три труби цементного заводу
Як ми раніше повідомляли, у Києві чоловік підірвав себе на дитячому майданчику в Солом'янському районі столиці, на Чоколівському бульварі вдень 12 лютого, і зараз правоохоронці з'ясовують причини НП і що могло спонукати чоловіка зробити такий вчинок.