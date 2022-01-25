ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Камалія заразилася на флурону і записала відео в клініці: "погані аналізи"

Новость на русском →
Вівторок 25 січня 2022 13:06
Камалія заразилася на флурону і записала відео в клініці: "погані аналізи" Колаж РБК-Україна: Камалія захворіла на флурону
Автор: Володимир Костирін

Співачка Камалія, яка вже перенеслаCOVID-19 раніше, розповіла про одночасне зараження на коронавірус і грип, що отримало назву флурона.

Про це знаменита українська артистка повідомила у своєму Instagram.

Камалія також показала відео з клініки, куди прибула разом з мамою, Інною Петрівною Шмаренковою, оскільки переживає, що вона теж могла заразитися.

"Вже хворію більше 2-х тижнів, температура не падає нижче 38.0 С, погані аналізи крові, жорстке дихання. Завтра йду на КТ, щоб виключити ураження легень", - написала співачка.

На ролику видно, що медпрацівник проводить Камалії процедури та робить ін'єкцію. Тут же в кадрі - мама артистки на лежаку.

Камалія заразилася на флурону і записала відео в клініці: &quot;погані аналізи&quot;Камалія заразилася на флурону і записала відео в клініці: &quot;погані аналізи&quot;

Камалія повідомила про зараження флуроною (фото: скріншот instagram.com/kamaliyaofficial)

За словами Камалії, вона двічі робила ПЛР-тести, які показували негативний результат і не виявляли зараження.

"Але наші друзі, які з нами відпочивали у Фінляндії - у них підвищилася корона. І такі ж всі симптоми. У мене двічі ПЛР-тест показує негативний (результат), але антитіла злетіли з 4 тисяч до 11-ти, тобто це показує те, що був контакт з вірусом. Тепер переживаю за маму, ось привезла її (в клініку) теж", - розповіла співачка.

Відео: Камалія заразилася флуроною-19 і грипом одночасно

Зазначимо, що нещодавно артистка з сім'єю відправлялася на відпочинок у Буковель.

Нагадаємо, не так давно 43-річна Камалія потрапила до лікарні під крапельницю, оскільки проходила курс відновлення та очищення крові після коронавірусу, яким перехворіла разом з сім'єю ще восени 2020 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Камалия Коронавірус
LITE
Тиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинків
Тиждень високої моди в Парижі: як пройшли покази Schiaparelli, Dior та інших будинків