Камалія заразилася на флурону і записала відео в клініці: "погані аналізи"
Співачка Камалія, яка вже перенеслаCOVID-19 раніше, розповіла про одночасне зараження на коронавірус і грип, що отримало назву флурона.
Про це знаменита українська артистка повідомила у своєму Instagram.
Камалія також показала відео з клініки, куди прибула разом з мамою, Інною Петрівною Шмаренковою, оскільки переживає, що вона теж могла заразитися.
"Вже хворію більше 2-х тижнів, температура не падає нижче 38.0 С, погані аналізи крові, жорстке дихання. Завтра йду на КТ, щоб виключити ураження легень", - написала співачка.
На ролику видно, що медпрацівник проводить Камалії процедури та робить ін'єкцію. Тут же в кадрі - мама артистки на лежаку.
Камалія повідомила про зараження флуроною (фото: скріншот instagram.com/kamaliyaofficial)
За словами Камалії, вона двічі робила ПЛР-тести, які показували негативний результат і не виявляли зараження.
"Але наші друзі, які з нами відпочивали у Фінляндії - у них підвищилася корона. І такі ж всі симптоми. У мене двічі ПЛР-тест показує негативний (результат), але антитіла злетіли з 4 тисяч до 11-ти, тобто це показує те, що був контакт з вірусом. Тепер переживаю за маму, ось привезла її (в клініку) теж", - розповіла співачка.
Відео: Камалія заразилася флуроною-19 і грипом одночасно
Зазначимо, що нещодавно артистка з сім'єю відправлялася на відпочинок у Буковель.
Нагадаємо, не так давно 43-річна Камалія потрапила до лікарні під крапельницю, оскільки проходила курс відновлення та очищення крові після коронавірусу, яким перехворіла разом з сім'єю ще восени 2020 року.