Флурона: симптомы, как защититься и что делать при заболевании

Одновременное заражение COVID-19 и гриппом получило название "флурона" и уже перепугало Интернет, хотя это не настоящий медицинский термин и не новый вариант коронавируса, да и зафиксирована такая коинфекция - заражение одной клетки различными видами вирусов - не вчера. Медики высказались о симптомах, профилактике и объяснили, что нужно делать при заболевании.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), исследователи все еще изучают, насколько распространены случаи одновременного заражения ковидом и гриппом, или насколько они могут быть серьезными.

По словам доктора медицинских наук, профессора инфекционных заболеваний и профилактической медицины в Медицинской школе Университета Вандербильта Уильяма Шаффнера, на данный момент нет достаточных доказательств для определения, является ли оно более опасным, чем наличие любого заболевания по отдельности.

Тем не менее врачи внимательно изучают случаи флуроны, опасаясь тяжелых последствий, ведь оба вируса поражают дыхательные пути и оба могут приводить к осложнениям.

Как определить, есть ли у вас флурона

По данным CDC, поскольку симптомы гриппа и COVID-19 очень похожи, невозможно определить, есть ли у вас один, другой или оба заболевания, основываясь только на симптомах. Это означает, что единственный способ узнать, есть ли у вас и коронавирус и грипп, - это пройти тестирование на каждый из них, отметил доктор Шаффнер.

В качестве краткого обзора CDC сообщает, что перекрывающиеся симптомы как COVID-19, так и гриппа включают:

Лихорадка и озноб

Усталость

Кашель

Одышка или затрудненное дыхание

Больное горло

Мышечная боль и ломота в теле

Головная боль

Рвота и диарея

Изменение или потеря вкуса или запаха (хотя это чаще встречается при COVID-19)

В настоящее время нет официальных рекомендаций относительно того, когда кто-то должен проходить тестирование на COVID-19 и грипп одновременно, рассказала доктор Анита Гупта, адъюнкт-профессор медицины интенсивной терапии и анестезиологии в Медицинской школе Университета Джона Хопкинса.

Так, она рекомендует, если вы испытываете симптомы COVID-19 или гриппа, связаться со своим лечащим (семейным) врачом, который затем сможет определить наилучший курс действий для вас и вашей уникальной ситуации со здоровьем.

Кроме того, если вы обеспокоены коинфекцией, следует пройти тестирование, добавила Гупта.

Что делать, если у вас флурона

Если у вас положительный результат теста на COVID-19 и грипп, вы должны немедленно изолировать себя, чтобы предотвратить распространение вирусов среди других. Затем вам следует обратиться к своему лечащему врачу по телефону или в чатах.

К счастью, существуют варианты лечения как для COVID-19, так и для гриппа, но какие варианты выберет врач, будет зависеть от вашей конкретной ситуации, отметила Гупта.

Например, если вы подвержены высокому риску осложнений от COVID-19 или гриппа, ваш лечащий врач может назначить вам одно или несколько противовирусных препаратов.

В настоящее время для лечения гриппа одобрены четыре противовирусных препарата, наиболее распространенным из которых является Тамифлю, и два для лечения COVID-19 - Паксловид и Молнупиравир. Доктор Гупта подчеркивает, что исследований безопасности одновременного приема противовирусных препаратов против гриппа и COVID-19 не проводили.

Как защитить себя от коинфекции

По словам доктора Шаффнера, в первую очередь вам следует сделать прививку от гриппа и пройти полный курс вакцинации от COVID-19. Те, кто имеет право на бустер, также должны его получить.

Если вы еще не привиты от гриппа и коронавируса, CDC одобряет делать обе вакцины одновременно. Данные о прошлых вакцинациях указывают на то, что побочные эффекты одинаковы, независимо от того, делаются ли прививки отдельно или вместе.

Но защитные меры не ограничиваются вакцинами.

"Лучший способ предотвратить все это - просто продолжать мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию", - отметила доктор Гупта.