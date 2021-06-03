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Девушка, которая с голыми руками бросилась на медведя, впервые рассказала о последствиях "битвы" (видео)

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США, Четверг 03 июня 2021 18:41
Девушка, которая с голыми руками бросилась на медведя, впервые рассказала о последствиях "битвы" (видео) Коллаж РБК-Украина: девушка набросилась на медведицу в Калифорнии
Автор: Тетяна Самарук

В Калифорнии 17-летняя девушка Гейли встала на защиту своих любимых собачек, не испугавшись медведицы, которая непрошено пришла в гости и начала приставать к животным во дворе.

Подробную историю с комментариями девушки опубликовало британское издание Daily Mail.

Так, Гейли стала звездой соцсетей, поскольку видео с ней за считанные дни набрало более 9 миллионов лайков. Впоследствии девушку пригласили на телевидение, где она рассказала подробности инцидента.

Как девушка решилась на поступок?

Пользователей соцсетей поразил тот момент, что девушка пошла на медведя голыми руками, не взяв даже палку. По словам Гейли, у нее не было времени подумать о последствиях, поэтому она быстро пошла прямо на дикое животное.

Как видно из видео, медведица успела несколько раз ударить собачек по мордам, вероятно, именно это стало "триггером" для Гейли.

"Честно говоря, я увидела, что это медведь, но в своей голове не зафиксировала, что медведь может быть опасным животным, которое может нанести мне вред или убить. Я увидела, как она забирает мою собаку, и я должна была сделать все, чтобы ее спасти", - рассказала Гейли.

@bakedlikepie

Reply to @cynthianatsalazar @tempurashrimp guess you a fighter and a flighter haha. Love you, you badass! #badass #cousinhailey

original sound - Brenda

Родители девушки были поблизости во время инцидента, однако не видели его собственными глазами. Они отдыхали в саду, и вдруг услышали бешеный лай песиков и крик дочери.

Мать девушки Читлалли рассказывает, что каждый раз, когда смотрит видео, у нее ком в горле.

"Я вижу, насколько близка она была к смертельной опасности, и мне так страшно", - рассказывает женщина.

К счастью, Гейли отделалась легкой травмой - у нее вывих пальца и царапины на коленях.

Девушка, которая с голыми руками бросилась на медведя, впервые рассказала о последствиях &quot;битвы&quot; (видео)

Фото: у Гейли вывих пальца (скриншот с видео)

Девушка, которая с голыми руками бросилась на медведя, впервые рассказала о последствиях &quot;битвы&quot; (видео)

Девушка набросилась на медведя, чтобы спасти собак (скриншот с видео)

Ранее мы сообщали, возле Ивано-Франковска голодный медведь терроризирует местных жителей.

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