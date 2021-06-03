Дівчина, яка голіруч кинулася на ведмедя, вперше розповіла про наслідки "битви" (відео)

У Каліфорнії 17-річна дівчина Гейлі стала на захист своїх улюблених собачок, не злякавшись ведмедиці, яка непрохано прийшла в гості й почала чіплятися до тварин на подвір'ї.

Так, Гейлі стала зіркою соцмереж, оскільки відео з нею за лічені дні набрало понад 9 мільйонів лайків. Згодом дівчину запросили на телебачення, де вона розповіла подробиці інциденту.

Як дівчина наважилась на вчинок?

Користувачів соцмереж вразив той момент, що дівчина пішла на ведмедя голими руками, не взявши навіть палицю. За словами Гейлі, вона не мала часу подумати про наслідки, тому швидко пішла прямо на дику тварину.

Як видно з відео, ведмедиця встигла декілька разів вдарити собачок по мордах, певно, саме це стало "тригером" для Гейлі.

"Чесно кажучи, я побачила, що це ведмідь, але у своїй голові не зафіксувала, що ведмідь може бути небезпечною твариною, яка може завдати мені шкоди чи вбити. Я побачила, як вона забирає мою собаку, і я повинна була зробити все, щоб її врятувати", - розповіла Гейлі.

Батьки Гейлі були поблизу під час інциденту, однак не бачили його на власні очі. Вони відпочивали у саду, аж раптом почули скажений лай песиків і крик Гейлі.

Мати дівчини Чітлаллі розповідає, що кожного разу, коли дивиться відео, має ком у горлі.

"Я бачу, наскільки близькою вона була до смертельної небезпеки й мені так страшно", - розповідає мати дівчини.

На щастя, Гейлі відбулася легкою травмою - у неї вивих пальця та подряпини на колінах.

Фото: у Гейлі вивих пальця (скриншот з відео)

Дівчина накинулась на ведмедя аби врятувати собак (скриншот з відео)