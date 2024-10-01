Календар рибалки на жовтень 2024: коли гарно клює

Місячний календар рибалки стане вашим надійним помічником у досягненні успіху на водоймі, допомагаючи забезпечити хороший улов і уникнути марних зусиль. Хоча провести час біля води завжди приємно, проте для рибалки важливо побачити результат своїх зусиль.

РБК-Україна (проєкт Styler) підказує, в які дні рибалці краще виходити на водойму, а в які - залишитися вдома.

Особливості кльову риби в жовтні

У жовтні поведінка підводних мешканців безпосередньо залежить не тільки від фаз місяця, але й від загальних погодних умов, зокрема - від температури повітря. У цей період температура води значно знижується, що по-різному впливає на різні види риб.

Хижаки стають активнішими, адже їм необхідно накопичити жир перед тривалою зимою. Зниження температури повітря стимулює кльов, тому рибалки повинні підбирати потужні спінінгові снасті для ловлі трофейних екземплярів.

Водночас мирні риби, навпаки, стають менш активними та відпливають на більшу глибину, рідше з'являючись на звичних місцях лову. Це змушує рибалок шукати нові, іноді незвичні методи ловлі, експериментуючи з наряддям та прикормами.

Коли ловити рибу у жовтні 2024 року

У жовтні 2024 року нас очікують як сприятливі, так і несприятливі дні для риболовлі:

Найкращий кльов: 6-12, 24-28 жовтня.

Добрий кльов: 5, 13-15, 21-23, 29 жовтня.

Середній кльов: 1, 3-4, 16, 18-20, 30-31 жовтня.

Кльову не буде: 2, 17 жовтня

Погіршення погодних умов негативно вплине не лише на кльов, але й на задоволення від риболовлі. Дощі та сильний вітер заважатимуть насолоджуватися тишею, особливо у другій половині місяця.

Загалом, можна зазначити, що поганих днів для лову практично не буде - обирайте дату, спираючись на свої можливості.

Яка риба клює в жовтні

У жовтні активність кльову щуки та інших хижих видів риб досягає свого піка. Також добре клюють окунь, карась, йорж та судак. Натомість в'язь і головень вже не так активно клюють, як влітку.

Найкраще ловити рибу на глибині, адже саме там восени її найбільше. Якщо є можливість, можна навіть використати човен для забезпечення щедрого улову.

Обирайте день з ясною погодою без опадів і вітру, а на риболовлю вирушайте з самого ранку.