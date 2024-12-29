Календар для городників на січень 2025: у які дні рослини рухати взагалі не можна

Січневі клопоти садівника

Січень відкриває підготовчий етап для майбутнього садового сезону, і навіть у холодну пору роботи вистачає. Якщо на ділянці лежить сніг, його можна розподілити біля дерев і кущів, щоб захистити коріння від морозу та забезпечити природне збереження вологи.

У теплі дні слід обрізати пошкоджені гілки на деревах і кущах, видаляючи сухі залишки рослин, які можуть бути джерелом шкідників. Не забудьте перевірити та відремонтувати садовий інвентар, а за потреби придбати нові інструменти.

У теплицях та на підвіконні можна розпочинати вирощування зелені: петрушки, кропу, салату, цибулі на перо та мікрозелені. Для отримання раннього врожаю у січні висаджують розсаду баклажанів, перцю та селери, адже ці культури мають тривалий вегетаційний період.

Для планування робіт на ділянці використовуйте місячний календар, який підкаже оптимальні дати для посіву та догляду за рослинами.

Завдання для початку місяця (1-13 січня)

1-3 січня. Ці дні сприятливі для підготовки інвентарю, перевірки насіння та планування посівів. Можна починати пророщувати петрушку, кріп та інші зелені культури.

4-5 січня. Ідеальний час для пересадки коренеплодів і цибулі, а також для пророщування насіння моркви й редиски. Поливайте та підживлюйте кімнатні рослини.

6-7 січня. Приділіть час плануванню сезону: виберіть сорти насіння, оновіть інструменти та перевірте теплиці. Це також гарні дні для висадки томатів і баклажанів.

8-9 січня. Сприятливий період для посадки петрушки, кропу, бобових культур і догляду за кімнатними рослинами.

10-13 січня. Займіться багаторічними рослинами, пересаджуйте кімнатні квіти, оновлюйте вазони. У ці дні також можна сіяти селеру, перець та інші культури з довгим вегетаційним періодом.

Завдання середини місяця (14-23 січня)

14-16 січня. Це несприятливі дні для будь-яких посадкових робіт. Присвятіть їх відпочинку, вивченню нових методів садівництва та прогулянкам.

17-21 січня. Гарний час для догляду за кімнатними рослинами: обрізайте, пересаджуйте, додавайте добрива. Також можна провітрювати теплиці й робити ревізію.

22-23 січня. Ідеальні дні для висадки зелені, шпинату, редису та мікрозелені. У теплиці облаштуйте світлі зони для пророщування розсади.

Завдання для завершення місяця (24-31 січня)

24-26 січня. Займіться обробкою ґрунту, ремонтом інструментів, прибиранням у теплиці. Це гарний час для купівлі насіння.

27-28 січня. Сприятливі дні для висадки розсади томатів, перцю й баклажанів. Не забудьте поливати й підживлювати молоді паростки.

29-30 січня. Невдалі дні для посадкових робіт. Приділіть увагу догляду за кімнатними рослинами чи вивченню технологій.

31 січня. Останній день місяця чудово підходить для активного посіву рослин і обробки від шкідників.

Сприятливі дати для посадки в січні

Ранні томати: 5-6, 8-9, 15-16, 21-22 січня.

Солодкий перець: 5-7, 10-12, 20-22 січня.

Баклажани: 6-7, 9-11, 15-16, 23-24 січня.

Коренева селера: 10-12, 16-17, 21-22 січня.

Базилік, петрушка, кріп: 8-9, 13-14, 1-19 січня.

Роботи в цей день виконувати не варто: 14, 15, 16, 29, 30 січня.