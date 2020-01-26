Какую опасность несут в себе детские игрушки: шокирующие факты

Игрушки для детей - какую опасность они в себе несут (pixabay.com)

Эксперты рассказали, как распознать подделку и не навредить ребенку

Игрушки для детей несут в себе большую опасность, чем можно представить. Потому эксперты рекомендуют более тщательно подходить к выбору подарка для своего малыша.

Объемы рынка игрушек в Украине достигают огромных масштабов. Не так давно в Украинской ассоциации индустрии игрушек (УАИИ) сообщили, что за 2019 год объем рынка игрушек Украины в розничных ценах увеличился на 10%, достигнув 687 млн долларов, сообщает "Сегодня".

К слову, среди основных мотивов покупки игрушек на первом месте остается желание развить ребенка - 72,4%, на втором - сделать подарок к празднику - 44,8%, на желание поощрить приходится 40,6%, а на желание ребенка - 39,7%. Спонтанные покупки составляют 11,1% от общего количества.

Основным критерием при выборе игрушек остается их безопасность, однако на втором месте - цена и желание самого ребенка. В 2019 году Госпродпотребслужба в Киеве отобрала на проверку 135 образцов игрушек, 102 из них не прошли исследования на соответствие техрегламенту безопасности.

По результатам проверок типичными нарушениями были: превышение содержания вредных материалов, некачественные материалы, интенсивность запаха, воспламеняемость материала, чрезмерное звуковое давление, некачественная сборка и конструкция, отсутствие инструкции, предупреждений, указаний, для какого возраста подходят игрушки и т.п.

Чтобы избежать неприятностей украинцам рекомендуют при выборе игрушки быть внимательнее. На ней должна обязательно быть указана следующая информация:

название, артикул, возрастное назначение;

название и адрес производителя;

инструкция по использованию, предупреждения;

знак-трилистник, который означает соответствие техническому регламенту безопасности игрушек.

Также при выборе игрушки рекомендуется обращать внимание на запах, на вид игрушки и ее прочность. Помимо того, важно обращать внимание на возрастное ограничение, поскольку требования к игрушкам до трех лет и после трех лет отличаются.