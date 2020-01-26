Яку небезпеку несуть в собі дитячі іграшки: шокуючі факти

Іграшки для дітей - яку небезпеку вони в собі несуть (pixabay.com)

Експерти розповіли, як розпізнати підробку і не нашкодити дитині

Іграшки для дітей несуть в собі значно більшу небезпеку, ніж можна уявити. Тому експерти рекомендують ретельніше підходити до вибору подарунка для свого малюка.

Обсяги ринку іграшок в Україні досягають величезних масштабів. Не так давно в Українській асоціації індустрії іграшок (УАІІ) повідомили, що за 2019 рік обсяг ринку іграшок України в роздрібних цінах збільшився на 10%, досягнувши 687 млн ​​доларів, повідомляє "Сьогодні".

До слова, серед основних мотивів покупки іграшок на першому місці залишається бажання розвинути дитину - 72,4%, на другому - зробити подарунок до свята - 44,8%, на бажання заохотити доводиться 40,6%, а на бажання дитини - 39, 7%. Спонтанні покупки складають 11,1% від загальної кількості.

Основним критерієм при виборі іграшок залишається безпеку, проте на другому місці - ціна і бажання самої дитини. У 2019 Госпродпотребслужба в Києві відібрала на перевірку 135 зразків іграшок, 102 з них не пройшли дослідження на відповідність техрегламенту безпеки.

За результатами перевірок типовими порушеннями були: перевищення вмісту шкідливих матеріалів, неякісні матеріали, інтенсивність запаху, надмірний звуковий тиск, неякісна збірка і конструкція, відсутність інструкції, попереджень, вказівок, для якого віку підходять іграшки і т.п.

Щоб уникнути неприємностей українцям рекомендують при виборі іграшки бути уважніше. На ній повинна обов'язково бути вказана наступна інформація:

назва, артикул, вікове призначення;

назва та адреса виробника;

інструкція по використанню, попередження;

знак-трилисник, який означає відповідність технічному регламенту безпеки іграшок.

Також при виборі іграшки рекомендується звертати увагу на запах, на вигляд іграшки та її міцність. Крім того, важливо звертати увагу на вікове обмеження, оскільки вимоги до іграшок до трьох років і після трьох років відрізняються.