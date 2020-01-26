Яку небезпеку несуть в собі дитячі іграшки: шокуючі факти

Експерти розповіли, як розпізнати підробку і не нашкодити дитині
Іграшки для дітей несуть в собі значно більшу небезпеку, ніж можна уявити. Тому експерти рекомендують ретельніше підходити до вибору подарунка для свого малюка.
Обсяги ринку іграшок в Україні досягають величезних масштабів. Не так давно в Українській асоціації індустрії іграшок (УАІІ) повідомили, що за 2019 рік обсяг ринку іграшок України в роздрібних цінах збільшився на 10%, досягнувши 687 млн доларів, повідомляє "Сьогодні".
До слова, серед основних мотивів покупки іграшок на першому місці залишається бажання розвинути дитину - 72,4%, на другому - зробити подарунок до свята - 44,8%, на бажання заохотити доводиться 40,6%, а на бажання дитини - 39, 7%. Спонтанні покупки складають 11,1% від загальної кількості.
Основним критерієм при виборі іграшок залишається безпеку, проте на другому місці - ціна і бажання самої дитини. У 2019 Госпродпотребслужба в Києві відібрала на перевірку 135 зразків іграшок, 102 з них не пройшли дослідження на відповідність техрегламенту безпеки.
За результатами перевірок типовими порушеннями були: перевищення вмісту шкідливих матеріалів, неякісні матеріали, інтенсивність запаху, надмірний звуковий тиск, неякісна збірка і конструкція, відсутність інструкції, попереджень, вказівок, для якого віку підходять іграшки і т.п.
Щоб уникнути неприємностей українцям рекомендують при виборі іграшки бути уважніше. На ній повинна обов'язково бути вказана наступна інформація:
Також при виборі іграшки рекомендується звертати увагу на запах, на вигляд іграшки та її міцність. Крім того, важливо звертати увагу на вікове обмеження, оскільки вимоги до іграшок до трьох років і після трьох років відрізняються.