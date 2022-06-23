ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какой церковный праздник 23 июня: его приметы, что нельзя делать, у кого именины

Новина українською →
Четверг 23 июня 2022 06:03
Какой церковный праздник 23 июня: его приметы, что нельзя делать, у кого именины Какой сегодня праздник (freepic.com)
Автор: Styler

23 июня православные верующие чтут преподобного Силуана Печерского и священномученика Тимофея.

Какие приметы этого дня, главные запреты даты - читайте в материале Styler.

Святой жил в IV веке в Пруссе в области Вифании. За праведный образ жизни и духовность Господь наделил святого даром исцелять смертельные болезни и совершать разные чудеса.

Наши предки считали, что Тимофеев день считается страшным, так как полон приметами и знамениями.

Главные приметы этой даты

В Тимофеев день люди старались не покидать свои дома, поскольку верили, что в это время на волю выходят призраки. В это время избегали опасной работы и следили за родными и близкими людьми.

Любой пустяк, на который раньше никто был не обратил внимание, становился значимым и обладающим пророческим смыслом. Так, в день Тимофея стая волков для наших предков означала, что скоро начнется война.

  • Засуха в этот день – не к добру.

  • Вороны нахохлились – к непогоде.

  • Если 23 июня по полю вереницами бегают мыши – к неурожаю и голодному году.

  • Если вороны стаей летят из-за леса – к разного рода болезням и эпидемиям.

Что нельзя делать в Тимофеев день

Сегодня нельзя унывать и злиться.

Также в день Тимофея нельзя жадничать. Сегодня нужно делиться с окружающими не только позитивными эмоциями, но и материальными благами.

Запрещено в этот день брать в долг и решать денежные вопросы, просить повышения должности и зарплаты.

Кроме того, нельзя в Тимофеев день спать при лунном свете. Нужно обязательно закрыть окно шторой, иначе ночное светило заберет не только красоту, но и здоровье.

Нельзя смотреть в чужие окна, в противном случае придется отвечать за ошибки других людей.

У кого в этот день именины

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.

Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим.

Также читайте про календарь выходных и праздников на июль 2022. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь