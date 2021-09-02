С какой прививкой от коронавируса украинцев сразу пустят за границу: в Минздраве дали ответ
Сейчас украинцам разрешено путешествовать в 35 стран Европы, имея ПЦР-тесты или сертификаты о полной вакцинации от коронавируса.
В Минздрав рассказали, какую вакцину признают в большинстве стран мира.
С которыми прививки пускают заграницу
Так, люди, которые имеют две прививки AstraZeneca, могут путешествовать в разные страны без ПЦР-тестов, анализов на антиген или самоизоляции.
В министерстве рассказали, что по данным онлайн-издания о визовых требованиях разных стран VisaGuide. World, AstraZeneca европейского и корейского производства признана в более чем 140 странах мира. AstraZeneca / Covishield индийского производства — в 60 странах.
Кроме того, прививки Pfizer признают более 120 стран, Moderna — более 80. Прививки вакциной CoronaVac / Sinovac принимают почти в 50 странах.
Однако, предостерегли, что каждое государство индивидуально устанавливает требования к пересечению своих границ в зависимости от эпидемиологической ситуации как внутри самой страны, так и в стране, из которой едет путешественник. Данные требования могут меняться.
Проверить актуальные правила въезда каждой конкретной страны можно на специальном сайте Министерства иностранных дел.
С какими прививками можно ехать заграницу (фото: facebook.com/moz.ukr)
Как записаться на вакцинацию
Есть 4 способа, которые помогут записаться на вакцинацию против COVID-19:
- Через портал или мобильное приложение действие;
- Через Национальный контакт-центр Минздрава;
- Через семейного врача;
Запись через портал действие
Необходимо зайти на портал Действие с помощью КЭП (электронного ключа, например налоговой) или BankID или загрузите мобильное приложение действие 2.0 за ссылкой и авторизуйтесь в нем. В приложении можно авторизоваться через Приват 24, Monobank, или BankID НБУ.
- Перейдите в раздел "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19";
- Укажите сферу деятельности;
- Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться;
- Если вы записываетесь через приложение, проверьте свой номер телефона;
- Ожидайте уведомления о приглашении на вакцинацию.
Запись через контакт-центр Минздрава
Необходимо позвонить на номер 0 800 60 20 19. При звонке необходимо предоставить оператору свои данные - регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (идентификационный код) или серию и номер паспорта. Затем выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться. Через некоторое время вам придет приглашение на вакцинацию.
Как записаться через семейного врача
Позвоните своему семейному врачу или семейный врач может и сам предложить пациенту, чтобы записать его на прививку.
Семейные врачи будут осуществлять запись на вакцинацию, внося соответствующие данные в медицинские информационные системы.
Ранее мы сообщали, что полностью вакцинированы вдвое реже болеют длительным COVID.
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