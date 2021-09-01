Почему сформировать коллективный иммунитет против коронавируса невозможно: Голубовская назвала причину
Сформировать коллективный иммунитет против коронавируса невозможно. В частности, вакцинированные люди могут оставаться источником инфекции, поэтому остановить распространение возбудителя только прививками не удастся.
Об этом рассказала "Обозревателю" ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская.
Кроме того, такой же точки зрения придерживается и директор группы ученых из Оксфорда разработки вакцины AstraZeneca профессор Эндрю Поллард, который отметил роль в этом штамме "Дельта".
Также Голубовская называла цели вакцинации, вспомнив подготовку человека к встрече с вирусом, а также создание "иммунологического слоя, который не позволит возбудителю беспрепятственно распространяться в популяции".
Как создать коллективный иммунитет
Кроме того, она добавила, что вирус под влиянием иммунной системы и внешних факторов меняется, некоторые его варианты "ускользают как от естественного иммунитета, так и поствакцинального".
По словам медика, одним из таких вариантов является "Дельта". Он сейчас доминирует во многих странах, в том числе и Украине. Поэтому следующий всплеск заболевания - это дело времени, отметила инфекционист.
Ольга Голубовская считает, что коллективный иммунитет против COVID-19 сформировать практически невозможно.
"Вакцинированные люди могут оставаться источником инфекции, то есть прервать циркуляцию возбудителя только способом иммунизации не удастся. Борьба с таким инфекционным заболеванием может быть эффективной только при соблюдении всего комплекса противоэпидемических мероприятий, из которых одной из важных составных частей является вакцинация", - объясняет она.
Ранее мы сообщали, что Pfizer начала испытания таблеток от COVID на людях с симптомами болезни.
Как мы ранее писали, Голубовская рассказала украинцам, что нужно делать после прививки от COVID-19.