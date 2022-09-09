Какой праздник отмечаем 9 сентября: что нельзя делать, приметы, у кого день ангела
9 сентября православные христиане отмечают день памяти святых - преподобного Пимена Великого и Пимена Палестинского.
Обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины - читайте в материале Styler.
Пимен Великий родился в Египте в 340 году. Когда он был юн, он посвятил свою жизнь служению Богу и, вместе с двумя своими братьями, отправился в Скитский монастырь. После того как монастырь был разрушен, он нашел приют в одном из языческих храмов. Там он проводил обучение и рассказывал крестьянам о христианской вере. При жизни преподобный Пимен Великий заслужил уважение местных жителей, был духовным наставником и руководителем для многих монахов, а его наставления были собраны в книгу афоризмов.
Пимен Палестинский жил в пустыне, проводил время в молитвах и размышлениях о Боге. Умер святой в возрасте 110 лет несчастной смертью. После смерти был признан святым угодником Божим и получил звание Великий - в знак большой покорности, мудрости, скромности, правдивости и самоотверженного служения Богу.
Наши предки называли данный праздник рябинник – в честь ягоды. Знающие люди посвящают этот день сбору рябины и калины. Эти ягоды давно пользуются уважением не столько за вкус, сколько за бактерицидные, мочегонные качества.
Главные приметы 9 сентября
- Если на праздник Пимена сильная гроза - осень будет теплой
- Если на деревьях много рябины, то осень будет дождливой, а зима морозной и снежной
- уродилось много желудей, то зима будет очень холодной
- на небе много туч - к непродолжительным дождям.
Что сегодня нельзя делать
- Нельзя ссориться, ругаться и сквернословить
- В этот день запрещено давать деньги в долг
- Нельзя ходить босиком по росе
- Нельзя есть ягоды рябины
- Нельзя ломать ветви рябины.
Сегодня отмечают люди с именами: Иван, Дмитрий, Александр, Владимир, Михаил, Пимен и Анфиса.
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