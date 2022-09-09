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Какой праздник отмечаем 9 сентября: что нельзя делать, приметы, у кого день ангела

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Пятница 09 сентября 2022 06:01
Какой праздник отмечаем 9 сентября: что нельзя делать, приметы, у кого день ангела Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

9 сентября православные христиане отмечают день памяти святых - преподобного Пимена Великого и Пимена Палестинского.

Обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины - читайте в материале Styler.

Пимен Великий родился в Египте в 340 году. Когда он был юн, он посвятил свою жизнь служению Богу и, вместе с двумя своими братьями, отправился в Скитский монастырь. После того как монастырь был разрушен, он нашел приют в одном из языческих храмов. Там он проводил обучение и рассказывал крестьянам о христианской вере. При жизни преподобный Пимен Великий заслужил уважение местных жителей, был духовным наставником и руководителем для многих монахов, а его наставления были собраны в книгу афоризмов.

Пимен Палестинский жил в пустыне, проводил время в молитвах и размышлениях о Боге. Умер святой в возрасте 110 лет несчастной смертью. После смерти был признан святым угодником Божим и получил звание Великий - в знак большой покорности, мудрости, скромности, правдивости и самоотверженного служения Богу.

Наши предки называли данный праздник рябинник – в честь ягоды. Знающие люди посвящают этот день сбору рябины и калины. Эти ягоды давно пользуются уважением не столько за вкус, сколько за бактерицидные, мочегонные качества.

Главные приметы 9 сентября

  • Если на праздник Пимена сильная гроза - осень будет теплой
  • Если на деревьях много рябины, то осень будет дождливой, а зима морозной и снежной
  • уродилось много желудей, то зима будет очень холодной
  • на небе много туч - к непродолжительным дождям.

Что сегодня нельзя делать

  • Нельзя ссориться, ругаться и сквернословить
  • В этот день запрещено давать деньги в долг
  • Нельзя ходить босиком по росе
  • Нельзя есть ягоды рябины
  • Нельзя ломать ветви рябины.

Сегодня отмечают люди с именами: Иван, Дмитрий, Александр, Владимир, Михаил, Пимен и Анфиса.

Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года, с указанием важных дат.

Кстати, синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь и сообщил, что грядет похолодание.

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