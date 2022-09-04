Какой праздник отмечаем 4 сентября: что нельзя делать, приметы, у кого день ангела

4 сентября православная церковь почитает память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и пр., которые приняли смерть за Христа при правлении императора Максимиана.

Читайте в материале Styler , что можно сегодня делать, а что нет, приметы, у кого именины.

Во время великого гонения на христиан при тетрархе Максимиане святой был схвачен в Никомидии, своем родном городе, и вместе с несколькими христианами направлен во Фракию (римскую провинцию), где должен был состояться суд. Некоторые из мучеников так истерзались, что не могли продолжать путь.

Было принято решение казнить их на месте. Агафоник Никомидийский выдержал долгий путь и был приговорен императором к смертной казни, которую принял с молитвой на устах в городе Силиврия.

В народе 4 сентября почитался Агафон Огуменник. В этот день важно было отпугнуть от гумна лешего, чтобы он не натворил беды. А вот делать подарки и уходить далеко от дома было нежелательно.

Главные приметы этого дня

Паутина низко летит – к теплой зиме, высоко – к холодной.

День солнечный – к теплой осени.

Если в этот день холодно и влажно, то зима придет быстро и будет морозной.

Тепло и паутина летит – к хорошей осени.

Туман в солнечных лучах быстро рассеивается – теплая погода продлится много дней.

Если слышен шум птиц, то бабье лето будет долгим

Что нельзя делать сегодня

Нельзя ходить в лес.

Не стоит дарить подарки.

Нельзя ходить босиком по траве.

Девушкам не стоит одним выходить на улицу.

Нельзя долго работать на кухне.

Не стоит давать деньги в долг.

Нельзя употреблять матерные слова.

У кого сегодня именины

4 сентября День ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Феликс, Федор, Теодор, Михаил, Макар, Илларион, Иван, Гавриил, Василий, Афанасий, Алексей, Александр, Евлалия и Ариадна.