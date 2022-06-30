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Какой праздник отмечаем 30 июня: что нельзя делать, приметы, кого поздравить с днем ангела

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Четверг 30 июня 2022 06:00
Какой праздник отмечаем 30 июня: что нельзя делать, приметы, кого поздравить с днем ангела Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

30 июня православный мир чтит память мучеников Мануила, Савела и Исмаила.

Какие приметы этого дня, главные запреты даты - читайте в материале Styler.

Мученики были заключены в темницу и приговорены к смертной казни императором Юлианом Отступником за отказ в языческом жертвоприношении.

Этот день в народе считали нехорошим. По поверьям, людям являются морок-туманы, по улицам и рядом с жилищами бродит нечисть, которая может путать людей, обманывать. Так, например, нельзя давать огня незнакомым людям, так как это может оказаться нечисть в обличье человека, которая в итоге проникнет в дом и начнет всячески вредить домочадцам.

Главные приметы этого дня

  • Радуга вечером в этот день предвещает хорошую погоду, а багровый закат – сильный ветер и ненастье.
  • Цветы полевого вьюнка закрываются плотно перед дождем, распускаются в пасмурную погоду – к хорошим, солнечным дням.
  • Если в июне частые зарницы – будет хороший урожай.
  • Звери чаще начинают чихать – к ненастью.
  • Крот роет нору глубоко – к устойчивой сырой погоде.

Что нельзя делать в эту дату

Нельзя давать в долг — из дома начнут деньги утекать. Брать в долг или принимать оплату по задолженностям можно — деньги в дом начнут идти.

Нельзя проводить весь день в одиночестве и тишине. Желательно общаться, разговаривать, смеяться, встречаться с родственниками и друзьями. Одиночество и тишина привлекают нечисть, а вот шум, веселье и смех — отпугивают.

Нельзя рвать цветы кувшинки — можно разозлить русалок и водяного, которые в последующем отомстят за то, что человек в такой день нарвал цветов в их водяном саду.

Нельзя ссориться и ругаться.

У кого сегодня именины

Именины отмечают владельцы таких имен: Иосиф, Исмаил, Кирилл, Клим, Максим, Никита, Савелий, Эммануил, Пелагея.

Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим.

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