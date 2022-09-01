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Какой праздник отмечаем 1 сентября: что нельзя делать, приметы, у кого день ангела

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Четверг 01 сентября 2022 06:03
Какой праздник отмечаем 1 сентября: что нельзя делать, приметы, у кого день ангела Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Православные верующие 1 августа почитают святую Феклу. Кроме нее, в этот день церковь чтит память трех мучеников: Андрея Стратилата, Агапия и Тимофея Газских.

Что можно сегодня делать, а что нет, приметы, у кого именины - читайте в материале Styler.

В народе праздник называют Андрей-тепляк или Тепляк Тимофей.

Самой первой и главной традицией данного праздника является то, что пришла пора убирать свеклу и подготавливать убранный урожай на зиму. В древние времена люди очень любили свеклу, как белую, так и красную.

В народе имеется обряд, что именно в данный праздник нужно примести в дом связки овса, именно она не пускает в дом плохую атмосферу, а так же позволяет несколько улучшить свое финансовое положение.

Кстати, сегодня можно гадать на орехах: нужно положить на стол грецкий орех и спросить, откуда появится жених. В какую сторону орех покатится - оттуда и ждать суженного.

Основные приметы этой даты

  • если ветер дует в этот день с юга, то можно ожидать хороший урожай овса;
  • чтобы не было проблем со зрением, стоит избегать контакта с огнем;
  • какая погода будет в этот день, то месяц окажется аналогичным;
  • если закат золотистый, то скоро будет мороз;
  • на небе мало облаков, это говорит о ясной и холодной погоде.

Что нельзя делать 1 сентября

  • Не рассказывайте о своих планах на будущее - не сбудется;
  • Не стоит жаловаться - столкнетесь с более серьезными трудностями;
  • Не ремонтируйте обувь, одежду, если собираетесь в поездку - потеряете здоровье;
  • Не завидуйте - будете нуждаться в деньгах.

День ангела отмечают люди с именами Александр, Дмитрий, Василий, Петр, Константин и более редкими – Лука, Серафим, Нестор, Елизавета, Елена, София, Людмила, Василиса и Прасковья.

Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года, с указанием важных дат.

Кстати, синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь и сообщил, что грядет похолодание.

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