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Какой праздник 4 июля: что запрещено, а что надо обязательно сделать в этот особенный день

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Понедельник 04 июля 2022 06:02
Какой праздник 4 июля: что запрещено, а что надо обязательно сделать в этот особенный день Фото: какой праздник 4 июля (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

4 июля 2021 года в православной традиции отмечается день памяти священномученика Юлиана Тарсийского. А в народе этот праздник называется Ульянов день, или День влюбленных Ульяны и Ульяна, и с ним связана очень красивая легенда.

Как отметить праздник, что можно и нельзя делать, традиции и приметы - читайте ниже в нашем материале Styler.

Традиции и обычаи 4 июля

Святому Юлиану (Ульяну) молились, прося сохранить свою любовь и дружбу, и чтобы связь с любимым человеком никогда не исчезла и не разорвалась.

По легенде было двое влюбленных - Ульяна и Ульян. Договорились они как-то встретиться на лугу. Ульян пришел на луг, а вот Ульяна, которая сидела у реки и любовалась ее водами, забыла о времени. Звал Ульян любимую, а она не откликалась. Тогда он пошел искать ее к реке. А Ульяна в этот момент спохватилась, и побежала к нему. Так они и разминулись. И больше никогда не встретились.

Именно поэтому приметы на 4 июля говорят, что кто в этот день расстанется, тот больше никогда со своим близким человеком не встретится. Поэтому сегодня стараются не ссориться, не расходиться и даже в поездках не расставаться.

Также считалось, что липа приобретает особые лечебные свойства в этот день. Знахари готовили специальный липовый порошок, который может залечивать ожоги и останавливать кровотечение. Женщины в былые времена использовали липу в косметических целях: липовый настой делает кожу мягкой и гладкой, а сок укрепляет волосы.

В день святого Ульяна сеяли позднюю редиску, обрабатывали огород от вредителей, собирали урожай чеснока.

Девушки в эту дату делали отворот от назойливого поклонника. Для этого его имя надо написать на бумаге, сжечь и развеять пепел по ветру.

Приметы на Ульяна

  • После дождя солнышко ярко светит и припекает - к вечеру снова пойдет дождь.
  • Если камни начали мокреть, то скоро выпадут осадки.
  • Тучи стягиваются - к ненастью.
  • Возле звезд красные и белые круги - к погожим дням.
  • Гром протяжно гремит - к затяжной непогоде.
  • Радуга с востока на запад протянулась - к хорошей погоде.
  • Жаркая погода - предвестник морозной зимы, а дождливая - снежной.
  • Дует северный ветер - дождя не будет.
  • Утром много росы - будет богатый урожай.
  • Липа во дворе засохла - ждите беды.

Сон, что приснился с 3 на 4 июля, считается вещим.

Что нельзя делать 4 июля:

  • Обрывать цвет липы или рубить липовые деревья.
  • Избегать домашней работы.
  • Обманывать близких.
  • Начинать новые дела или отправляться в поездку.
  • Выходить из дома и сразу же смотреть на небо.

4 июля день ангела празднуют:

Алексей, Анастасия, Антоний, Георгий, Иван, Иона, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий.

Ранее мы писали, какая погода ожидается в июле 2022 года.

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