Какой погоды ждать украинцам в День святого Николая: детальный прогноз

Погода в Украине на праздник святого Николая, 19 декабря, будет облачной и с оттепелью. Морозов и сильного снега ждать не стоит. Об этом рассказала народный синоптик Наталка Диденко и дала детальный прогноз по стране.

"19-го декабря погода в большинстве областей Украины будет облачной, влажной и с оттепелью. Атмосферные фронты затронут хвостами северные, центральные, восточные области, немного южную часть Украины - местами возможны туман, дождь, мокрый снег. А вот западные области удержатся от осадков и в воскресенье там даже может появиться солнышко", - рассказала синоптик.

Диденко сообщила, что периодические туманы возможны по всей стране в субботу, 19 декабря. Ветер будет небольшой, преимущественно западного направления.

"Такая синоптическая ситуация - влажность, туманы и почти штиль - будут способствовать накоплению и зависанию вредных примесей в воздухе. Поэтому маску не спешите снимать даже при выходе из помещения или транспорта, особенно, у кого есть бронхо-легочные проблемы - береженого Бог бережет", - предупредила погодный эксперт.

Температура воздуха на протяжении 19 декабря не будет существенно отличаться от предыдущего дня. Столбики термометров днем будут показывать около 0 градусов. Исключение составит только Юг страны и Запад - там ожидается до 7 градусов тепла.

В столице на день святого Николая возможен мокрый снег. Температура воздуха днем составит около 0 градусов, будет мокро и сыро.

"В Киеве на Николая может полетать небольшой мокрый снег или покапать туман, будет сыро. Однако в целом без существенных осадков. Туман будет ухудшать видимость и ситуацию с качеством воздуха. Температура воздуха не хочет отрываться от нуля - и ночью, и днем ​​будет одинаковой. В воскресенье, 20-го декабря, ситуация особо не изменится", - сообщила Диденко.

Эксперт отметила, что в начале следующей недели немного похолодает, а концу ожидаются осадки.

Как мы писали ранее, синоптики обновили прогноз погоды на День святого Николая.