С какого возраста дети должны носить маски: в Минздраве дали ответ

В Минздраве рассказали о масках для детей (фото: freepik)

Коронавирус в Украине стал причиной того, что людям необходимо носить маски в общественных местах

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у более 1300 человек. При этом 38 людей скончалось и 28 пациентов полностью выздоровели. В связи с распространением инфекции власти с 6 апреля усилили карантин в стране. Теперь все украинцы должны носить маски в общественных местах. В Минздраве также рассказали, с какого возраста дети должны носить маски.

Представитель Министерства здравоохранения Артем Дехтяренко заявил, что детям любого возраста нужно носить медицинские маски, чтобы не заболеть COVID-19. Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Что касается детей, они должны быть в сопровождении взрослых, детям рекомендовано носить маски, потому что так же вирус передается воздушным путем. Поэтому чтобы обезопасить ребенка, любой отец или мать захотят, чтобы ребенок был в маске", - заявил Дехтяренко.

В Минздраве рассказали о масках для детей (видео: YouTube)

Напомним, по словам китайских медиков, дети часто переносят болезнь почти бессимптомно или же у них признаки заболевания выражены очень слабо. Поэтому они - идеальные переносчики заболевания. Но бывают и такие случаи, когда коронавирус несет серьезную угрозу здоровью ребенка.

При этом у некоторого процента детей - особенно дошкольников и младенцев - COVID-19 может протекать в тяжелой форме. Ученые проанализировали данные о 2 143 детях, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.