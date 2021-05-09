"Какое же позорище": россиянку разнесли за номер для Евровидения 2021
Евровидение 2021 стартует 18 мая, но конкурсанты уже отправились в Роттердам, чтобы подготовиться к выступлениям. 8 мая участники оттачивали свои номера на сцене Ahoy Arena - среди них и участница от России Manizha. Анонс конкурсного номера пришелся по душе не всем, а кое-кто назвал это позором.
Видео с репетиции Manizha и ее песни Russian Woman появилось в сети.
На нем эксцентричная рэп-исполнительница смешно движется в гигантском платье-горе. Наряд напоминает куклу, которую надевают на самовар в традиционном российском чаепитии.
Гигантский наряд оснащен колесиками, благодаря которому он передвигается по сцене. А на словах "встала и пошла" Manizha открывает платье и выходит из него в красном комбинезоне.
Видео: Manizha показала репетицию для Евровидения 2021
Кто такая Manizha
Полное имя артистки - Манижа Далеровна Сангин. Она по национальности таджичка - родилась в Душанбе в 1991 году. Ее называют российской певицей таджикского происхождения.
Помимо музыкального творчества артистка занимает активную гражданскую позицию. В частности, она борется с навязанными медиа стандартами красоты.
Не все поклонники заценили странный номер
В комментариях номер сравнили с российским самоваром, а также вспомнили провальное выступление Юлии Самойловой в 2018 году.
Вот что пишут в комментариях:
- Какое же позорище
- Раньше были такие большие куклы на чайниках, что бы сохранялось тепло, очень напоминает.
- Юлия Самойлова была на горе, теперь Манижа сама гора.
- Еще одна гора в начале? Что это?
- С таким номером мы проиграем, это ужас.
Напомним, что Евровидение 2021 будет проходить на Ahoy Arena в городе Роттердам (Нидерланды) с 18 по 22 мая.
Ранее мы писали, что украинцы Go_A уже отправились на Евровидение.