"Какое же позорище": россиянку разнесли за номер для Евровидения 2021

Евровидение 2021 стартует 18 мая , но конкурсанты уже отправились в Роттердам, чтобы подготовиться к выступлениям. 8 мая участники оттачивали свои номера на сцене Ahoy Arena - среди них и участница от России Manizha. Анонс конкурсного номера пришелся по душе не всем, а кое-кто назвал это позором.

Видео с репетиции Manizha и ее песни Russian Woman появилось в сети.

На нем эксцентричная рэп-исполнительница смешно движется в гигантском платье-горе. Наряд напоминает куклу, которую надевают на самовар в традиционном российском чаепитии.

Гигантский наряд оснащен колесиками, благодаря которому он передвигается по сцене. А на словах "встала и пошла" Manizha открывает платье и выходит из него в красном комбинезоне.

Видео: Manizha показала репетицию для Евровидения 2021

Кто такая Manizha

Полное имя артистки - Манижа Далеровна Сангин. Она по национальности таджичка - родилась в Душанбе в 1991 году. Ее называют российской певицей таджикского происхождения.

Помимо музыкального творчества артистка занимает активную гражданскую позицию. В частности, она борется с навязанными медиа стандартами красоты.

Не все поклонники заценили странный номер

В комментариях номер сравнили с российским самоваром, а также вспомнили провальное выступление Юлии Самойловой в 2018 году.

Вот что пишут в комментариях: