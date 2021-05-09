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"Какое же позорище": россиянку разнесли за номер для Евровидения 2021

Новина українською → Роттердам, Воскресенье 09 мая 2021 14:39
"Какое же позорище": россиянку разнесли за номер для Евровидения 2021 Фото: Manizha на Евровидении 2021 (instagram.com/eurovision)
Автор: Светлана Мащенко

Евровидение 2021 стартует 18 мая, но конкурсанты уже отправились в Роттердам, чтобы подготовиться к выступлениям. 8 мая участники оттачивали свои номера на сцене Ahoy Arena - среди них и участница от России Manizha. Анонс конкурсного номера пришелся по душе не всем, а кое-кто назвал это позором.

Видео с репетиции Manizha и ее песни Russian Woman появилось в сети.

На нем эксцентричная рэп-исполнительница смешно движется в гигантском платье-горе. Наряд напоминает куклу, которую надевают на самовар в традиционном российском чаепитии.

Гигантский наряд оснащен колесиками, благодаря которому он передвигается по сцене. А на словах "встала и пошла" Manizha открывает платье и выходит из него в красном комбинезоне.

Видео: Manizha показала репетицию для Евровидения 2021

Кто такая Manizha

Полное имя артистки - Манижа Далеровна Сангин. Она по национальности таджичка - родилась в Душанбе в 1991 году. Ее называют российской певицей таджикского происхождения.

Помимо музыкального творчества артистка занимает активную гражданскую позицию. В частности, она борется с навязанными медиа стандартами красоты.

Не все поклонники заценили странный номер

В комментариях номер сравнили с российским самоваром, а также вспомнили провальное выступление Юлии Самойловой в 2018 году.

Вот что пишут в комментариях:

  • Какое же позорище
  • Раньше были такие большие куклы на чайниках, что бы сохранялось тепло, очень напоминает.
  • Юлия Самойлова была на горе, теперь Манижа сама гора.
  • Еще одна гора в начале? Что это?
  • С таким номером мы проиграем, это ужас.

Напомним, что Евровидение 2021 будет проходить на Ahoy Arena в городе Роттердам (Нидерланды) с 18 по 22 мая.

Ранее мы писали, что украинцы Go_A уже отправились на Евровидение.

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